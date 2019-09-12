Бывшего разведчика отправили в колонию за неудачную попытку взорвать банкомат на Снегирях

Попытка взорвать банкомат обернулась для новосибирцев сроками в колонии общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о неудачной попытке взорвать банкомат Сбербанка на Снегирях.

Инцидент, из-за которого 43-летний и 34-летний новосибирцы оказались на скамье подсудимых, случился ночью 15 февраля 2019 года в отделении Сбербанка на Рассветной, 10, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

По его данным, инициатором преступления стал старший из подельников, имеющий специальную подготовку — в 1994–1996 годах он служил в войсках стратегического назначения и командовал отделением разведки.

Как следует из материалов уголовного дела, сообщники заранее подготовились к краже денег из банкомата: разработали план, купили специальное оборудование, газовый баллон и отечественную машину. Ночью они подъехали к отделению банка в балаклавах и зашли в зону круглосуточного самообслуживания. По версии обвинения, подельники планировали закачать пропан в банкомат и взорвать его с помощью самодельного детонатора. Но устроить взрыв им не удалось: при закачке газа в банкомат сработала пожарно-охранная сигнализация, и сообщники были вынуждены покинуть отделение банка, сообщил Игорь Шадрин. «На тот период, согласно сведениям ПАО "Сбербанк", в банкомате находилось 3 миллиона 457 тысяч 300 рублей», — уточнил гособвинитель.

По его словам, оба новосибирца пошли под суд за покушение на кражу денег из банкомата (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Кроме того, старшего из подельников обвиняли ещё в двух преступлениях. Днём 31 мая 2019 года он зашёл в медицинской маске в офис микрозаймов на улице Планетной и, угрожая ножом, забрал оттуда 22,5 тысячи рублей. А во время проведения обыска по делу о банкомате в его квартире нашли автомат Калашникова и 87 патронов.