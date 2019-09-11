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Сотни новосибирцев пришли на концерт «Иванушек International» в Центральный парк и прождали два часа

Они выступают в честь открытия светомузыкального фонтана

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На выступление известной группы пришло больше тысячи сибиряков

Фото: Анна Богданова / НГС

В Центральном парке Новосибирска смонтировали светомузыкальный фонтан — на торжественное открытие приехала выступить группа «Иванушки International». 

Торжественное открытие фонтана состоялось в 19:00. Новый фонтан в парке ещё в сентябре 2018 года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. «Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.

После торжественного открытия и выступления Грефа на сцену парка вышла группа «Иванушки International». Их выступления сотни сибиряков ожидали в парке больше двух часов.

Сибиряки собрались перед сценой парка

Сибиряки собрались перед сценой парка

В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана — посмотреть, как он работает, можно по этой ссылке

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    11 сен 2019 в 21:34

    Им было лень потратить 10 минут на выборы в тепле,но не лень потратить 2 часа на попсовые песни под дождём.И они ещё смеют меня в чём-то обвинять.Лицемерненько.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 21:39

    Хотел придти выписать лещека рыжему... Но нахожусь на отдыхе в Барселоне...

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 21:35

    А почему мне не сказали? ((