Сотни новосибирцев пришли на концерт «Иванушек International» в Центральный парк и прождали два часа

На выступление известной группы пришло больше тысячи сибиряков
Фото: Анна Богданова / НГС
В Центральном парке Новосибирска смонтировали светомузыкальный фонтан — на торжественное открытие приехала выступить группа «Иванушки International».
Торжественное открытие фонтана состоялось в 19:00. Новый фонтан в парке ещё в сентябре 2018 года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. «Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.
После торжественного открытия и выступления Грефа на сцену парка вышла группа «Иванушки International». Их выступления сотни сибиряков ожидали в парке больше двух часов.
В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана — посмотреть, как он работает, можно по этой ссылке.