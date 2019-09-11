«Спасли от уничтожения»: чиновники решили не увольнять 70-летнего директора музыкальной школы

За Евгения Пяткевича родители и преподаватели подписывали петиции. Они не поняли, почему на его место собирались назначить Алексея Подкорытова, который провёл в Америке 17 лет

В мэрии Новосибирска заявили, что не будут увольнять директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича. Он остаётся на своей должности. О его возможном увольнении в редакцию вчера сообщили родители учеников школы. Они подготовили в его защиту официальные письма к мэру, губернатору и полпреду с требованием оставить Пяткевича руководителем учреждения. Родители и педагоги были недовольны тем, что кресло директора отдают Алексею Подкорытову, который 17 лет прожил в Америке. «Мы не передумали. У нас получилась такая ситуация, что директора мы должны были пока презентовать, познакомить его с человеком, которого мы планировали в дальнейшем на наш кадровый резерв. На эту школу или, возможно, на другие школы. Именно для того, чтобы он его подготовил на смену. В связи с тем, что неправильно была изначально подана ситуация в понедельник, я уже потом сделала выводы. Вот так вот она превратилась в недопонимание, поэтому мы на сегодняшний день остановили все процессы и понимаем, что всё равно кадровый резерв надо готовить», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Вчера Терешкова говорила корреспонденту НГС, что Подкорытова сразу назначат новым директором. «Ему (Пяткевичу. — Прим. ред.) сейчас 70 лет, поэтому мы как раз с ним провели переговоры о том, что он остаётся работать в этой школе заместителем, потому что мы понимаем заслуги его действительно перед школой и хотим, чтобы он дальше продолжал оставаться в этой школе. И просто назначаем нового директора», — рассказывала тогда Анна Терешкова.

Сегодня она объяснила, что просто перепутала две разные музыкальные школы. «Назначение нового директора, значит, у нас идёт на девятую школу <...> Просто два события получилось в один день, и такая получилась ситуация», — объяснила Терешкова. Уверен был в том, что снятие его с должности — вопрос решённый, и Евгений Пяткевич. Он до сих пор считает, что лишь общественный резонанс позволил ему остаться в школе. «Солидарность преподавателей, родителей и прессы спасли школу, не директора, а школу спасли от уничтожения», — убеждён Пяткевич.

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска планируют найти место для Алексея Подкорытова.