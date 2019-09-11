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«Спасли от уничтожения»: чиновники решили не увольнять 70-летнего директора музыкальной школы

Из-за его увольнения начался скандал — власти быстро заявили, что про увольнение и не говорили

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За Евгения Пяткевича родители и преподаватели подписывали петиции. Они не поняли, почему на его место собирались назначить Алексея Подкорытова, который провёл в Америке 17 лет

Фото: mun-culture.novo-sibirsk.ru, vk.com/id525698684

В мэрии Новосибирска заявили, что не будут увольнять директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича. Он остаётся на своей должности. О его возможном увольнении в редакцию вчера сообщили родители учеников школы. Они подготовили в его защиту официальные письма к мэру, губернатору и полпреду с требованием оставить Пяткевича руководителем учреждения. Родители и педагоги были недовольны тем, что кресло директора отдают Алексею Подкорытову, который 17 лет прожил в Америке.

«Мы не передумали. У нас получилась такая ситуация, что директора мы должны были пока презентовать, познакомить его с человеком, которого мы планировали в дальнейшем на наш кадровый резерв. На эту школу или, возможно, на другие школы. Именно для того, чтобы он его подготовил на смену. В связи с тем, что неправильно была изначально подана ситуация в понедельник, я уже потом сделала выводы. Вот так вот она превратилась в недопонимание, поэтому мы на сегодняшний день остановили все процессы и понимаем, что всё равно кадровый резерв надо готовить», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Вчера Терешкова говорила корреспонденту НГС, что Подкорытова сразу назначат новым директором.

«Ему (Пяткевичу. — Прим. ред.) сейчас 70 лет, поэтому мы как раз с ним провели переговоры о том, что он остаётся работать в этой школе заместителем, потому что мы понимаем заслуги его действительно перед школой и хотим, чтобы он дальше продолжал оставаться в этой школе. И просто назначаем нового директора», — рассказывала тогда Анна Терешкова.

Сегодня она объяснила, что просто перепутала две разные музыкальные школы.

«Назначение нового директора, значит, у нас идёт на девятую школу <...> Просто два события получилось в один день, и такая получилась ситуация», — объяснила Терешкова.

Уверен был в том, что снятие его с должности — вопрос решённый, и Евгений Пяткевич. Он до сих пор считает, что лишь общественный резонанс позволил ему остаться в школе.

«Солидарность преподавателей, родителей и прессы спасли школу, не директора, а школу спасли от уничтожения», — убеждён Пяткевич.

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска планируют найти место для Алексея Подкорытова.

«Думаем, что сейчас ситуация эта острая снимется. Мы сядем, спокойно проговорим, каким образом мы будем готовить наш кадровый резерв. И я надеюсь, что Подкорытов останется в этом кадровом резерве, просто мы будем понимать — или мы будем его готовить, чтобы Пяткевич взял под своё покровительство <...> Или возможна другая сильная школа», — добавила Терешкова.

Последний громкий скандал в культуре региона разгорелся в ноябре прошлого года из-за планируемого увольнения директора «Глобуса» Елены Алябьевой. После протеста коллектива и общественного резонанса её оставили на руководящей должности.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    11 сен 2019 в 19:06

    Терешкова в очередной раз круто облажалась... И ведь непотопляемая.

    11 сен 2019 в 18:52

    Что вы, что вы, мы не хотели его увольнять! Смешно!)) Опять от мэрии звучат эти лживые отмазки!

    Людмила
    11 сен 2019 в 18:50

    Как быстро мы переобуваемся. Это ж надо, так не разбираться в ситуации. Бедный мужчина. Так безответственно