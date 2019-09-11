Новосибирец нашел покупателя на чёрный седан за 75 миллионов

В Новосибирске на сервисе «Авито Авто» появилось объявление о продаже автомобиля ЗИС-101 выпуска 1938 года за 75 млн рублей. ЗИС находится на реставрации до декабря 2019 году, и покупатель на раритетный автомобиль уже найден. «Он уже всё, уходит. Это машина единичная, их в стране 3–4. Реставрация в декабре будет закончена», — уточнил НГС автор объявления.

Таких машин остались единицы Фото: «Авито Авто»

Сообщается, что у чёрного ЗИС-101 два владельца по ПТС, а находится он в микрорайоне Пашино. Автомобиль оснащен 6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Лимузин ЗИС-101 выпускался с 1936 по 1941 год и предназначался для перевозки первых лиц Советского Союза. Подобная машина возила Иосифа Сталина, который лично отсматривал эскизы готовящегося к выпуску лимузина.

Заявленная стоимость машины — 75 миллионов рублей Фото: «Авито Авто»