11 сентября среда
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 9/10
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 9/10
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Авто

Новосибирец нашел покупателя на чёрный седан за 75 миллионов

Советский лимузин ЗИС-101 1938 года проходит реставрацию в Новосибирске

Поделиться

1 200
5 Обсудить

ЗИС-101 выпуска 1938 года

Фото: «Авито Авто»

В Новосибирске на сервисе «Авито Авто» появилось объявление о продаже автомобиля ЗИС-101 выпуска 1938 года за 75 млн рублей. ЗИС находится на реставрации до декабря 2019 году, и покупатель на раритетный автомобиль уже найден. 

«Он уже всё, уходит. Это машина единичная, их в стране 3–4. Реставрация в декабре будет закончена», — уточнил НГС автор объявления. 

Таких машин остались единицы

Таких машин остались единицы

Сообщается, что у чёрного ЗИС-101 два владельца по ПТС, а находится он в микрорайоне Пашино. Автомобиль оснащен 6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Лимузин ЗИС-101 выпускался с 1936 по 1941 год и предназначался для перевозки первых лиц Советского Союза. Подобная машина возила Иосифа Сталина, который лично отсматривал эскизы готовящегося к выпуску лимузина. 

Заявленная стоимость машины — 75 миллионов рублей

Заявленная стоимость машины — 75 миллионов рублей

ЗИС-101 использовался и для таксомоторных перевозок, в частности, он возил советских граждан по Москве и по междугородним маршрутам Московской области. Всего было выпущено 8,7 тысяч таких лимузинов.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЗИСавто с пробегомраритетные авто

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Точняк
    11 сен 2019 в 18:31

    Работаю в чопе, наш директор сказал, что купит такой автомобиль, он вообще любит машины 30 х годов прошлого века.

    Гость
    11 сен 2019 в 18:31

    Я очень рад за их обоих, и за покупателя, и за продавца!

    11 сен 2019 в 18:20

    Тяжкая наша жизнь. Я уж подумала, что опять кто-то пропал, отправившись покупать авто. Так по какой дороге он пойдет с 75 миллионами в авоське?