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Дороги и транспорт

Молодой водитель признался в смертельном ДТП с 12-летней школьницей на «Восходе»

Теперь его дело рассмотрит Октябрьский суд

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От полученных в ДТП травм 12-летняя школьница погибла

Фото: Александр Ощепков / НГС

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего горожанина — его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации пресс-службы прокуратуры, 21 июня 2019 года водитель на автомобиле «Тойота Корона» сбил на улице Восход 12-летнюю школьницу. В результате ДТП девочка погибла.

«<…> нарушая ПДД и превышая скорость, [обвиняемый] пересек дорожную горизонтальную разметку, которую пересекать запрещено <…>. Приблизившись к регулируемому светофором пешеходному переходу, по которому на зеленый сигнал переходила дорогу 12-летняя девочка, водитель своевременно не снизил скорость, не остановился перед дорожным знаком «стоп-линия» и продолжил движение», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что 23-летний обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.

В конце апреля «Ниссан» сбил школьницу напротив Дзержинского суда — водитель скрылся с места ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 17:41

    Ну раз раскаялся, то теперь, конечно, отпустить.

    Ром
    11 сен 2019 в 17:45

    Что значит раскаялся? Признал вину? Это выделяют отдельно. Сожалеет? Это определить невозможно, поэтому смягчать наказание на этом основании - глупо. Лично я думаю, что он если и сожалеет о произошедшем, то не о погибшей девочке, а о том что ему теперь придется на зоне куковать. Вот об этом он точно сильно сожалеет.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 17:34

    а как понять что человек раскаялся? типа сказал, что раскаивается? так любой это скажет, если факт раскаяния снизит срок. а гнать там совершенно не было никакого резона. на восходе в это время плотное движение, выигрыша по времени никакого.