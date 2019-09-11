Молодой водитель признался в смертельном ДТП с 12-летней школьницей на «Восходе»

Ром 11 сен 2019 в 17:45

Что значит раскаялся? Признал вину? Это выделяют отдельно. Сожалеет? Это определить невозможно, поэтому смягчать наказание на этом основании - глупо. Лично я думаю, что он если и сожалеет о произошедшем, то не о погибшей девочке, а о том что ему теперь придется на зоне куковать. Вот об этом он точно сильно сожалеет.