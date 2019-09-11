Молодой водитель признался в смертельном ДТП с 12-летней школьницей на «Восходе»

От полученных в ДТП травм 12-летняя школьница погибла
Фото: Александр Ощепков / НГС
Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего горожанина — его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По информации пресс-службы прокуратуры, 21 июня 2019 года водитель на автомобиле «Тойота Корона» сбил на улице Восход 12-летнюю школьницу. В результате ДТП девочка погибла.
«<…> нарушая ПДД и превышая скорость, [обвиняемый] пересек дорожную горизонтальную разметку, которую пересекать запрещено <…>. Приблизившись к регулируемому светофором пешеходному переходу, по которому на зеленый сигнал переходила дорогу 12-летняя девочка, водитель своевременно не снизил скорость, не остановился перед дорожным знаком «стоп-линия» и продолжил движение», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что 23-летний обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.
В конце апреля «Ниссан» сбил школьницу напротив Дзержинского суда — водитель скрылся с места ДТП.