Жителям Советского района оставят горячую воду, несмотря на гигантские долги коммунальщиков за газ

Из-за огромного долга без отопления и горячей воды могли остаться тысячи жителей Советского района
Фото: Мария Тищенко / НГС
Советский район пообещали не оставлять без горячей воды и отопления — «Газпром межрегионгаз Новосибирск» и снабжающая организация, у которой накопилось 300 миллионов рублей долга, нашли способ решить проблему без отключений 387 домов.
Об этом сегодня на комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска сообщил начальник департамента энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.
«Возможно, могло быть ограничение по газу [в Советском районе]. Мы отработали дня три с "Газпромом" и "УЭВ". На сегодняшний день у нас есть уверенность, что никаких ограничений не будет. Есть определённые подтверждения, определённые обязанности ФГУПа ["УЭВ"]», — заверил Дмитрий Перязев.
Он отметил, что в ходе переговоров удалось составить план погашения огромного долга «УЭВ», который в июне составлял более 300 миллионов рублей.
В «УЭВ» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать сообщение начальника департамента мэрии, попросив направить официальный запрос.
Объявления о грядущем отключении появились на подъездах нескольких домов Академгородка в начале сентября. Такое решение принял «Газпром межрегионгаз Новосибирск», а под угрозой отключения оказались 387 домов. Тогда в «УЭВ» также отказались комментировать проблему, направив корреспондента в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».