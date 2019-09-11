Жителям Советского района оставят горячую воду, несмотря на гигантские долги коммунальщиков за газ

Советский район пообещали не оставлять без горячей воды и отопления — «Газпром межрегионгаз Новосибирск» и снабжающая организация, у которой накопилось 300 миллионов рублей долга, нашли способ решить проблему без отключений 387 домов.

Об этом сегодня на комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска сообщил начальник департамента энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

«Возможно, могло быть ограничение по газу [в Советском районе]. Мы отработали дня три с "Газпромом" и "УЭВ". На сегодняшний день у нас есть уверенность, что никаких ограничений не будет. Есть определённые подтверждения, определённые обязанности ФГУПа ["УЭВ"]», — заверил Дмитрий Перязев.