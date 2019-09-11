Суд выпустил на свободу дачника, который зарубил топором пассажира BMW

Новосибирского дачника признали виновным в «убийстве при превышении пределов необходимой обороны» — приговор ещё не вступил в законную силу
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске суд вынес приговор по делу об убийстве 21-летнего пассажира BMW: он получил по голове топором от жильца дачного дома, возле которого застряла машина.
Происшествие, из-за которого 36-летний дачник оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 30 марта 2018 года в СНТ «Печатник», рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
По её данным, компания молодых людей ехала на BMW в сторону парк-отеля «Шишка», но машина увязла в низине возле одного из дачных участков. Водитель и его нетрезвые пассажиры пытались вытолкать машину из снега, но у них это не получалось. В этот момент из ограды вышел брат будущего подсудимого и в нецензурной форме начал провоцировать конфликт с нетрезвой компанией, в частности, интересовался, что они здесь делают и зачем сюда заехали. Также к компании подошли подсудимый и его несовершеннолетний сын. В итоге возле дачного дома завязалась перепалка, в которой принял участие и подсудимый.
По версии обвинения, брат подсудимого получил по голове от 21-летнего пассажира BMW, а подсудимый взял длинный топор и ударил этого оппонента по голове остриём. Раненый молодой человек умер примерно через 40 минут в машине скорой помощи, рассказала Олёна Носок.
Изначально дачника с топором обвиняли в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.
По словам Олёны Носок, сначала дачник даже написал явку с повинной, в которой указал, что умышленно взял топор и ударил им оппонента. Но впоследствии подсудимый изменил показания и стал утверждать, будто бы не видел, что берёт именно топор. По его новой версии, после того как кто-то из участников конфликта распылил газовый баллончик, он зажмурился, схватил первое, что попалось под руку, и начал отмахиваться этим предметом, так как опасался за свою жизнь и жизни членов своей семьи.
Как пояснила Олёна Носок, Дзержинский районный суд Новосибирска переквалифицировал дело и признал подсудимого виновным в «убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой обороны» (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Согласно приговору, житель дачного дома получил 1 год 3 месяца ограничения свободы. В срок отбытия наказания новосибирцу зачли срок, который он провёл под домашним арестом — с момента задержания до вынесения приговора. Таким образом, получилось, что наказание он уже полностью отбыл.
Также суд обязал дачника выплатить матери погибшего пассажира BMW компенсацию морального вреда — 700 тысяч рублей.
Ранее суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор мужчине, который по ошибке напал с топором на двух незнакомцев.