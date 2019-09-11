Суд выпустил на свободу дачника, который зарубил топором пассажира BMW

В Новосибирске суд вынес приговор по делу об убийстве 21-летнего пассажира BMW: он получил по голове топором от жильца дачного дома, возле которого застряла машина.



Происшествие, из-за которого 36-летний дачник оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 30 марта 2018 года в СНТ «Печатник», рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.



По её данным, компания молодых людей ехала на BMW в сторону парк-отеля «Шишка», но машина увязла в низине возле одного из дачных участков. Водитель и его нетрезвые пассажиры пытались вытолкать машину из снега, но у них это не получалось. В этот момент из ограды вышел брат будущего подсудимого и в нецензурной форме начал провоцировать конфликт с нетрезвой компанией, в частности, интересовался, что они здесь делают и зачем сюда заехали. Также к компании подошли подсудимый и его несовершеннолетний сын. В итоге возле дачного дома завязалась перепалка, в которой принял участие и подсудимый.

