Полицейские ищут мошенника, воровавшего грузовики у бизнесменов по всей Сибири

Предприимчивый водитель Роман, по словам его родственника, успел продать два грузовика и прицеп
Фото: Дмитрий Смышляев, Владимир Котлыков
В Новосибирске ищут дальнобойщика, которого подозревают в краже грузовых машин у нескольких бизнесменов из Сибири.
По предварительной информации, Роман Котенко угнал два грузовика и один прицеп, которые взял в аренду его родственник — Владимир Котлыков. Дальнобойщик не вернул машины, и в конце августа на него написали заявление в полицию за мошенничество.
«Появился в аренде сначала МАЗ, принадлежащий <...> Батраку из Омска <...> Крайняя поездка была в Крым. [Роман Котенко] кое-как туда доехал, на тот момент он уже был с прицепом от Александра Наумова из Новосибирска. И всё, больше с тех пор ничего я не видел. Ни прицепа, ни машины. <...> Скорее всего, он прицеп продал вместе с машиной по цене металлолома. И всякие небылицы мне рассказывал», — объяснил корреспонденту НГС Владимир Котлыков.
По его словам, Котенко не вернул два грузовика и прицеп — ему также известно ещё об одном обманутом бизнесмене из Владивостока. Котлыков утверждает, что от действий Романа особо пострадал предприниматель из Новосибирска Иван Зулин (имя и фамилия изменены по просьбе героя публикации — Прим. ред.). У него в аренду был взят последний исчезнувший грузовик. В Центральном районном суде Новосибирска Зулина судят за ложный донос об угоне.
Сейчас полиция проводит проверку по заявлению Котлыкова.
«В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — ответили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.
С конца июня полиция разыскивает других мошенников — они, представившись сотрудниками пенсионного фонда, украли у 85-летней женщины 41 тысячу рублей под предлогом «переписи перед обменом денег».