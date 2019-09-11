Полицейские ищут мошенника, воровавшего грузовики у бизнесменов по всей Сибири

В Новосибирске ищут дальнобойщика, которого подозревают в краже грузовых машин у нескольких бизнесменов из Сибири.

По предварительной информации, Роман Котенко угнал два грузовика и один прицеп, которые взял в аренду его родственник — Владимир Котлыков. Дальнобойщик не вернул машины, и в конце августа на него написали заявление в полицию за мошенничество.

«Появился в аренде сначала МАЗ, принадлежащий <...> Батраку из Омска <...> Крайняя поездка была в Крым. [Роман Котенко] кое-как туда доехал, на тот момент он уже был с прицепом от Александра Наумова из Новосибирска. И всё, больше с тех пор ничего я не видел. Ни прицепа, ни машины. <...> Скорее всего, он прицеп продал вместе с машиной по цене металлолома. И всякие небылицы мне рассказывал», — объяснил корреспонденту НГС Владимир Котлыков.