11 сентября среда
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Происшествия

На проспекте Дзержинского столкнулись пять машин: на место приехала скорая и спасатели

Авария случилась на перекрёстке с улицей Волочаевской

Поделиться

4 234
5 Обсудить

После удара иномарку выбросило на припаркованные машины

Фото: скриншот видео

Днём 11 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского с улицей Волочаевской случилось массовое ДТП — на месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели МАСС.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:35 у дома № 71 на проспекте Дзержинского.

«Факт ДТП подтверждаем, обстоятельства и информация о пострадавших будет позднее», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На месте аварии работали врачи скорой помощи

На месте аварии работали врачи скорой помощи

По информации спасателей МАСС, вызов на пульт дежурного поступил в 13:50. Спасателям сообщили, что в ДТП сошлись сразу пять автомобилей.

«По предварительной информации от очевидцев, есть пострадавшие. На место происшествия в Дзержинский район города выехал оперативный экипаж спасателей. <...> Как удалось выяснить, водитель автомобиля марки "Санг Йонг", следуя по улице Волочаевская выехал на перекрёсток, совершил столкновение с автомобилем марки "Тойота", двигавшимся по проспекту Дзержинского и, проехав перекрёсток, столкнулся с автомобилями марки "Ниссан Мурано", "Тойота" и "Хонда"», — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

vk.com/mass54

Когда спасатели приехали на место аварии, все пострадавшие уже были в машинах скорой помощи.

В ГИБДД пообещали прокомментировать ДТП позднее

В ГИБДД пообещали прокомментировать ДТП позднее

«Спасатели провели противопожарные мероприятия и стабилизацию транспортных средств. Время окончания работы 14:06», — говорится в группе спасателей МАСС.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди попавших в эту аварию есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

В конце августа похожее ДТП случилось на улице Первомайской: водитель мопеда погиб в столкновении с китайским грузовиком.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП в Новосибирскедорожная обстановкамассовое ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    123
    11 сен 2019 в 16:03

    Судя по фото, тот кому поплохело, летел по трамвайным путям, над которыми, кстати говоря, висит кирпич. Оттуда его и вынесло и он собрал припаркованные авто. Аллё, полиционеры, там ПОСТОЯННО ездят по трамвайным путям. Так же и по Авиастроителей, где тоже по всей её длине висит кирпич над путями. Слабо поставить пару архаровцев, чтобы ловили этих самых хитросделанных со скоростью пара тройка оленей в минуту?

    Гость
    11 сен 2019 в 16:01

    из за этих уродов не проехать !

    грибоедов
    11 сен 2019 в 15:56

    припаркованные машины первые начали