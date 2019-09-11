На проспекте Дзержинского столкнулись пять машин: на место приехала скорая и спасатели

Днём 11 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского с улицей Волочаевской случилось массовое ДТП — на месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели МАСС. По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:35 у дома № 71 на проспекте Дзержинского. «Факт ДТП подтверждаем, обстоятельства и информация о пострадавших будет позднее», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На месте аварии работали врачи скорой помощи Фото: читатель НГС Алексей

По информации спасателей МАСС, вызов на пульт дежурного поступил в 13:50. Спасателям сообщили, что в ДТП сошлись сразу пять автомобилей.

«По предварительной информации от очевидцев, есть пострадавшие. На место происшествия в Дзержинский район города выехал оперативный экипаж спасателей. <...> Как удалось выяснить, водитель автомобиля марки "Санг Йонг", следуя по улице Волочаевская выехал на перекрёсток, совершил столкновение с автомобилем марки "Тойота", двигавшимся по проспекту Дзержинского и, проехав перекрёсток, столкнулся с автомобилями марки "Ниссан Мурано", "Тойота" и "Хонда"», — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

vk.com/mass54

Когда спасатели приехали на место аварии, все пострадавшие уже были в машинах скорой помощи.

В ГИБДД пообещали прокомментировать ДТП позднее Фото: читатель НГС Алексей

«Спасатели провели противопожарные мероприятия и стабилизацию транспортных средств. Время окончания работы 14:06», — говорится в группе спасателей МАСС. Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди попавших в эту аварию есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

