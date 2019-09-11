Жители коттеджей скинулись на «лежачего полицейского». Власти прислали рабочих, чтобы его сломать

Об этом в редакцию НГС написал местный житель Сергей, сообщив, что рабочие приехали около получаса назад и собрались сносить «лежачего полицейского». Рабочие предоставили местным жителям предписание мэрии о необходимости демонтировать неровность (копия предписания есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред. ).

Дорожники приехали сносить «лежачего полицейского» в 3-м Гранатовом переулке в Кировском районе Новосибирска, деньги на которого собрали местные жители — они потратили на ремонт дороги полмиллиона рублей, чтобы обезопасить гуляющих поблизости детей.

«Жители вышли сейчас, заблокировали им возможность вести работу. Выясняют все обстоятельства. Мы поставили его в прошлом году, жители переулка за свой счет положили асфальтовое покрытие. С одного дома сдавали больше 35 тысяч рублей, а всего закопали в землю больше полумиллиона. А ведь эта дорога считается городской улицей», — заметил читатель.

По его словам, рядом с домами построили и детскую площадку, а неподалёку от неё поставили «лежачего полицейского», чтобы проносящиеся машины ездили осторожнее.

«А теперь по доносу одного из недовольных граждан переулка, который не скидывался на асфальт, приехали работники дорожных служб и пытаются снять неровность, якобы не отвечающую каким-то ГОСТам. Но в этом месте "полицейский" необходим. Городские власти работают по бумажкам — им плевать на то, что люди за свой счет облагородили», — уверен Сергей.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой объяснить причины, по которым было решено снести искусственную неровность, и сообщить, будет ли после демонтажа там обустроен новый «лежачий полицейский».