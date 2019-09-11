Депутаты попросили Локтя уволить начальника службы отлова бездомных собак

«Депутаты ко мне обращались, общественники, зоозащитники. И все обращали внимание на то, что ситуация неприемлема для учреждения», — отметил Кудин. После отчёта КСП Каркавину дали возожность исправить ситуацию, но этого не произошло.

Игорь Кудин обратил внимание на то, что центр создавался для того, чтобы обеспечить нормально содержание животных, попавших в трудную ситуацию, но там никто профессионально этими животными заниматься не хочет.

Депутаты решили, что необходимо уволить руководителя НЦПДЖ — для этого они обратились к Анатолию Локтю. «Это не наши полномочия. Мы обращаемся к мэру», — сказал Кудин.

На заседании комиссии по городскому хозяйству также выступил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

«Полгода мы говорили о том, что для центра необходимо было войти в диалог с теми людьми, которым не безразлично содержание животных в этом центре. Этого не получилось. Получается так, что у нас, у меня как у руководителя подразделения контакт складывается лучше с зоозащитными организациями, чем у моего подотчётного предприятия. Полгода прошло. На сегодняшний день особых результатов улучшения ситуации я не вижу. Поэтому либо на этой, либо на следующей неделе будут приняты кадровые решения», — сказал Перязев.