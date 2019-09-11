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Депутаты попросили Локтя уволить начальника службы отлова бездомных собак

На Центр по проблемам домашних животных постоянно жаловались горожане

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Депутаты попросили мэра уволить Андрея Каркавина

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 11 сентября, депутаты горсовета Новосибирска попросили мэра Анатолия Локтя уволить руководителя Новосибирского центра по проблемам домашних животных Андрея Каркавина.

Такое решение они приняли на заседании комиссии по городскому хозяйству.

По словам председателя комиссии Игоря Кудина, весной контрольно-счетная палата выявила достаточно серьёзные нарушения деятельности центра. 

«Депутаты ко мне обращались, общественники, зоозащитники. И все обращали внимание на то, что ситуация неприемлема для учреждения», — отметил Кудин. После отчёта КСП Каркавину дали возожность исправить ситуацию, но этого не произошло.

Игорь Кудин обратил внимание на то, что центр создавался для того, чтобы обеспечить нормально содержание животных, попавших в трудную ситуацию, но там никто профессионально этими животными заниматься не хочет.

Депутаты решили, что необходимо уволить руководителя НЦПДЖ — для этого они обратились к Анатолию Локтю. «Это не наши полномочия. Мы обращаемся к мэру», — сказал Кудин. 

На заседании комиссии по городскому хозяйству также выступил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. 

«Полгода мы говорили о том, что для центра необходимо было войти в диалог с теми людьми, которым не безразлично содержание животных в этом центре. Этого не получилось. Получается так, что у нас, у меня как у руководителя подразделения контакт складывается лучше с зоозащитными организациями, чем у моего подотчётного предприятия. Полгода прошло. На сегодняшний день особых результатов улучшения ситуации я не вижу. Поэтому либо на этой, либо на следующей неделе будут приняты кадровые решения», — сказал Перязев.

Новосибирский центр по проблемам домашних животных неоднократно вызывал претензии со сторон горожан и зоозащитников. Например, в апреле в Первомайском сквере Новосибирска прошёл массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова.

В декабре прошлого года появилась информация, в Новосибирском центре по проблемам домашних животных массово усыпят собак перед Новым годом — в НЦПДЖ эту информацию опровергли, но новосибирцы решили забрать нескольких псов к себе. 

Жители города часто жалуются на то, что в городе не могут справиться со стаями бездомных собак, в частности, в 2018 году стая собак запугала жителей новостроек у Димитровского моста.

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Гость
    11 сен 2019 в 16:13

    какое неприятное лицо

    Знаю что говорю
    11 сен 2019 в 16:22

    Лично знаю Каркавина, это профессионал, прекрасный человек. При нём ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Умудряется развивать службу при крайне скудном и недостаточном финансировании, навёл порядок. Постоянно на контакте с зоозащитниками, общественниками, совместно проводят акции по передаче зверюшек новым хозяевам, заботятся об их содержании.
    Нет слов....
    Просто его место кому-то понадобилось, как всегда и бывает...

    Маша
    11 сен 2019 в 16:15

    А почему сам мэр не занялся этим вопросом раньше? Неужели нужно ждать пинка от депутатов и общественников, чтобы начать работу?