Автовокзал запустил акцию по восстановлению сгоревших лесов Сибири на деньги от продажи билетов

Таким образом, автовокзал и его партнёры решили поддержать инициативу по восстановлению сгоревших лесов Сибири, с которой ранее выступила авиакомпания S7 Airlines, пояснил корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. По его словам, количество деревьев для высадки будет зависеть от собранных средств.

Новосибирский автовокзал при поддержке перевозчиков запустил акцию «Сибирь. Новый лес»: часть денег от проданных билетов они направят на посадку новых деревьев взамен сгоревших.

«С каждого проданного билета на сайте Новосибирского автовокзала будет перечислено по 10 рублей в Межрегиональную экологическую общественную организацию "Движение «ЭКА»" и Сервис по восстановлению лесов "Посади Лес" Срок акции — до 31 января 2020 года», — говорится на сайте автовокзала.



Чтобы принять участие в акции, нужно купить билет на один из девяти автобусных рейсов, указанных на сайте автовокзала.

Также на ближайшее воскресенье, 15 сентября, запланирована высадка 100 елей возле нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Как уточнил Сергей Ермаков, эти деревья автовокзал купил за свой счёт, и их посадка не связана с отчислением денег с продажи билетов на автобусы.



Минувшим летом крупные лесные пожары бушевали в Восточной Сибири — дым от них окутал соседние регионы, включая Новосибирскую область. После этого новосибирцы стали устраивать одиночные пикеты, чтобы добиться введения режима ЧС на всей территории Сибири, а авиакомпания S7 Airlines устроила акцию по сбору денег на восстановление сгоревших лесов и ради этого даже на месяц вернулась к своему историческому названию — «Сибирь».