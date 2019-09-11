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Дороги и транспорт

Видео: дорожники отремонтировали 46 километров трассы Новосибирск — Омск

Дорожники записали видео, на котором показали участки дороги, которые отремонтировали

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На трассе сделали новое покрытие и поставили дорожные знаки с ограждениями

Фото: скриншот видео

Дорожники отремонтировали 46 километров автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области — там положили новый асфальтобетон, который прослужит дольше обычного покрытия, и поставили сигнальные столбики с дорожными знаками.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», ремонт трассы закончили недавно. При этом на 22 километрах дороги положили асфальтобетон с помощью нового метода. 

«Участки, на которых ремонт выполнен с применением метода объемного проектирования асфальтобетона, расположены в Каргатском районе: с 1248-го по 1260-й км и с 1272-го по 1282-й км. Смеси спроектированы по новым гостам, с учетом эксплуатационных особенностей каждого участка. Технология призвана продлить межремонтный срок дорожного покрытия», — отмечается в сообщении.

Также дорожники отремонтировали часть трассы в Барабинском районе и 15 километров Северного обхода в Новосибирске.

«Кроме замены верхнего слоя покрытия и ремонта пересечений, на всех трех участках укрепили обочины и восстановили системы водоотвода. В общей сложности заменили почти 240 дорожных знаков, около 800 сигнальных столбиков и больше 7 тысяч метров барьерного ограждения, нанесли разметку термопластиком. <...> Мостовики заменили деформационные швы на проезжей части и плитку на конусах, обновили покрытие тротуаров, отремонтировали опоры и водоотвод», — уточняется на сайте «Сибуправтодора». 

Также на сайте отмечается, что всего в этом году по Новосибирской области будет отремонтировано ещё 65 километров дорог.

В начале июля компания «Новосибирскавтодор» начала ремонтировать километровый участок Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской. Дорожники планируют полностью заменить асфальт, отремонтировать тротуары и сделать пандусы.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 14:34

    Это все чтобы меньше в комментариях ныли, что дороги плохие и троллям работы не было. Пришел Главный в лице меня. без меня тут анархия.

    11 сен 2019 в 14:33

    Браво!!!
    46 км это великое дело!!!
    Не просто построить какую-то новую дорогу, а отремонтировать!

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 14:36

    Спасибо за дорогу... теперь по хорошей дороге в Краснодар сибиряки будут переезжать