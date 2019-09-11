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Криминал

Подрядчик получил условный срок за падение шкафов на пятиклассниц в новосибирской школе

На уроке труда на девочек рухнули шкафы — одна из учениц серьёзно пострадала

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Навесные шкафы упали на учениц пятого класса во время урока технологии

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Сегодня, 11 сентября, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о падении навесных шкафов в школе № 82, из-за которого пятиклассницы получили травмы.

Подрядчик, который изготавливал, собирал и монтировал мебель в школьном кабинете, получил 2 года лишения свободы условно, сообщили в суде.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

В октябре 2018 года на уроке технологии четыре навесных тумбы упали и ушибли пятерых пятиклассниц — большинство из них получили лёгкие травмы, здоровью ещё одной ученицы был причинён тяжкий вред. После этого инцидента мэрия уволила директора школы, а следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области по итогам расследования этого дела, подрядчик изготовил, собрал шкафы и повесил их на стену за два месяца до происшествия.

«45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии, <…> после чего, не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям, тем самым не обеспечив их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы», — рассказывали в СК.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 13:42

    Судя по фото, там не только шкафы упали, но и все помещение серьезно накренилось.

    11 сен 2019 в 13:39

    Зашибись-то как. Подрядчику лишь условняк за тяжкий вред здоровья, нанесенный результатом действий его кривых рук и мозгов, а директора, который физически не имел возможности проверить длину шурупов, уволили, блин.

    хрусталь гусинный
    11 сен 2019 в 13:34

    неудобно смотреть фото, наклонив голову влево до щелчка.