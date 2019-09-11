Подрядчик получил условный срок за падение шкафов на пятиклассниц в новосибирской школе

В октябре 2018 года на уроке технологии четыре навесных тумбы упали и ушибли пятерых пятиклассниц — большинство из них получили лёгкие травмы , здоровью ещё одной ученицы был причинён тяжкий вред. После этого инцидента мэрия уволила директора школы , а следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области по итогам расследования этого дела, подрядчик изготовил, собрал шкафы и повесил их на стену за два месяца до происшествия.



«45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии, <…> после чего, не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям, тем самым не обеспечив их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы», — рассказывали в СК.

