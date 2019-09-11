Съезды с Фрунзе на Ипподромскую перекроют на четыре дня

Спуск и подъём закроют со стороны улицы Журинская
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Мэрия Новосибирска объявила о закрытии двух проездов рядом с эстакадой Ипподромской магистрали на четыре дня.
«Это связано с ремонтом автомобильной дороги и обустройством площадок для стоянки автомобилей для обеспечения транспортной доступности к Региональному центру волейбола», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Волейбольный центр строят возле Ипподромской со стороны Озера Надежды.
Движение будет закрыто с 14 по 17 сентября 2019 года. В эти дни водители не смогут съехать с дороги, которая ведёт вниз от здания по адресу Фрунзе, 144 к Ипподромской магистрали. Кроме того, будет закрыт подъём с магистрали к улице Фрунзе, где стоит дом по адресу Журинская, 111.
В начале 2018 года Правительство России выделило субсидию в 4 миллиарда рублей под строительство спортивных объектов, в число которых попал и центр волейбола в Новосибирске. Спустя несколько месяцев в Новосибирске заложили первый камень центра — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.