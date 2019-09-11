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Дороги и транспорт

Съезды с Фрунзе на Ипподромскую перекроют на четыре дня

Движение будет закрыто из-за ремонта дороги к будущему волейбольному центру

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Спуск и подъём закроют со стороны улицы Журинская 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мэрия Новосибирска объявила о закрытии двух проездов рядом с эстакадой Ипподромской магистрали на четыре дня.

«Это связано с ремонтом автомобильной дороги и обустройством площадок для стоянки автомобилей для обеспечения транспортной доступности к Региональному центру волейбола», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Волейбольный центр строят возле Ипподромской со стороны Озера Надежды.

Движение будет закрыто с 14 по 17 сентября 2019 года. В эти дни водители не смогут съехать с дороги, которая ведёт вниз от здания по адресу Фрунзе, 144 к Ипподромской магистрали. Кроме того, будет закрыт подъём с магистрали к улице Фрунзе, где стоит дом по адресу Журинская, 111.

Проезд закроют на 4 дня

Проезд закроют на 4 дня

В начале 2018 года Правительство России выделило субсидию в 4 миллиарда рублей под строительство спортивных объектов, в число которых попал и центр волейбола в Новосибирске. Спустя несколько месяцев в Новосибирске заложили первый камень центра — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Вася
    11 сен 2019 в 14:16

    Какой спорт в загазованном городе, спортом заниматься - жизнь сокращать. спорт ускоряет дыхание это увеличивает объём вдыхаемого воздуха и соответственно увеличивается поглощение вредных веществ.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 14:15

    Хотят город перекрывают, хотят съезды... мы тут вашпе то живем. Как теперь с ипподромки на фрунзе выскакивать. Богаткова встанет...

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 14:20

    У этого озера оказывается название есть. В детстве, когда ходили туда, называли просто котлованом))
    Интересно, облагородили его? или окончательно загадили?