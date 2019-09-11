Съезды с Фрунзе на Ипподромскую перекроют на четыре дня

Мэрия Новосибирска объявила о закрытии двух проездов рядом с эстакадой Ипподромской магистрали на четыре дня.

«Это связано с ремонтом автомобильной дороги и обустройством площадок для стоянки автомобилей для обеспечения транспортной доступности к Региональному центру волейбола», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Волейбольный центр строят возле Ипподромской со стороны Озера Надежды.

Движение будет закрыто с 14 по 17 сентября 2019 года. В эти дни водители не смогут съехать с дороги, которая ведёт вниз от здания по адресу Фрунзе, 144 к Ипподромской магистрали. Кроме того, будет закрыт подъём с магистрали к улице Фрунзе, где стоит дом по адресу Журинская, 111.