Барабинских подростков отправили на обязательные работы за издевательства над сверстниками

«Мировой судья <...> приговорил злоумышленников к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов. Также были удовлетворены заявленные исковые требования о возмещении причинённого потерпевшиму морального вреда на общую сумму 90 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Сегодня, 17 сентября, в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

Несколько месяцев назад жители Барабинска начали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. После этого депутат местного горсовета Константин Терещенко написал заявление в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства видеосъёмки. В итоге под следствием за издевательства над школьниками оказались трое подростков.

«По данным следствия, весной 2019 года группа несовершеннолетних подростков на территории города Барабинска Новосибирской области под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего избивала их. Всё происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в Сети Интернет для просмотра неограниченным количеством пользователей», — сообщали в Следственном управления СКР по Новосибирской области после того, как расследование уголовного дела закончилось.

По информации следователей, во время избиений пострадали четверо несовершеннолетних. Их обидчиков отдали под суд за побои (ст. 116 УК РФ), пособничество в побоях (ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ) и за «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Гособвинитель во время судебных прений попросил приговорить подростков к обязательным работам.