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На новосибирскую авиабазу прилетели три новых вертолёта «Крокодил»

Боевые машины пополнили авиационный полк в Толмачёво

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Экипаж вертолёта состоит из трёх человек

Фото: пресс-служба ЦВО

На авиабазу «Толмачёво» под Новосибирском прилетели три новых ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил». 

Поступившие машины оснащены современными комплексами связи, новейшим прицельным и пилотажным оборудованием.

«Для выполнения боевых задач в ночное время летательные аппараты снабжены тепловизионными прицельными подсистемами управления и наведения», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Ми-24П — это глубокая модификация отечественного вертолёта Ми-24, который разработали в ОКБ М.Л. Миля. Основное вооружение машины состоит из двуствольных автоматических пушек калибра 23 мм, которые размещаются в гондоле под крылом.

Вертолёт вооружен пушками, ракетами и бомбами

Вертолёт вооружен пушками, ракетами и бомбами

Помимо этого на вооружении «Крокодила» состоят управляемые авиационные и противотанковыми ракетными комплексами «Штурм-В» и «Атака-М», а также неуправляемыми ракетными снарядами (НУРС).

Вертолёт способен нести на внешней подвеске до 2,5 тонн бомбового вооружения. Для живучести в условиях боя Ми-24П оснащён станцией обнаружения РЛС, устройствами отстрела ложных тепловых ловушек и создания помех в ИК-диапазоне. Экипаж боевой машины состоит из трёх человек.


А недавно Министерство обороны России опубликовало новое видео полёта беспилотника С-70 «Охотник» — его собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Петя
    11 сен 2019 в 12:41

    Новый = модель 1970-ых годов с косметическими улучшениями.

    11 сен 2019 в 12:50

    Лучше бы раздали беременным пенсионерам и студентам вместо этих никому не нужных вертолетов.
    Америка с нами! Она нас защитит как всех во всем мире!

    стратех
    11 сен 2019 в 13:02

    Как тебе такое, Навальный?