На новосибирскую авиабазу прилетели три новых вертолёта «Крокодил»

Ми-24П — это глубокая модификация отечественного вертолёта Ми-24, который разработали в ОКБ М.Л. Миля. Основное вооружение машины состоит из двуствольных автоматических пушек калибра 23 мм, которые размещаются в гондоле под крылом.

«Для выполнения боевых задач в ночное время летательные аппараты снабжены тепловизионными прицельными подсистемами управления и наведения», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

На авиабазу «Толмачёво» под Новосибирском прилетели три новых ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил».

Помимо этого на вооружении «Крокодила» состоят управляемые авиационные и противотанковыми ракетными комплексами «Штурм-В» и «Атака-М», а также неуправляемыми ракетными снарядами (НУРС).

Вертолёт способен нести на внешней подвеске до 2,5 тонн бомбового вооружения. Для живучести в условиях боя Ми-24П оснащён станцией обнаружения РЛС, устройствами отстрела ложных тепловых ловушек и создания помех в ИК-диапазоне. Экипаж боевой машины состоит из трёх человек.



А недавно Министерство обороны России опубликовало новое видео полёта беспилотника С-70 «Охотник» — его собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.