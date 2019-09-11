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Образование

На месте двух снесённых детсадов в Калининском районе построят ясли

Снос старых садов начался на прошлой неделе

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На прошлой неделе на улице 25 лет Октября начали сносить два сада

Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Мэрия Новосибирска рассказала, что построит на месте двух снесённых детских садов на улице 25 лет Октября, 6А и 6Б.

«На 2019–2020 год запланировано строительство детского сада-яслей по ул. Авиастроителей, 5А на 320 мест в ходе исполнения программы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — рассказали корреспонденту НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

По адресу улица Авиастроителей, 5А также был прежде детский сад 1962 года постройки. В мэрии сообщили, что он тоже будет снесён, как и сады по адресам 25 лет Октября, 6А и 6Б, построенные в 1934 году — их снос начался на прошлой неделе.

Решение о сносе, пояснили в мэрии, приняли, так как сады были морально устаревшими, а восстанавливать их было экономически нецелесообразно.

«По данным объектам получено разрешение на списание вышеуказанных зданий от департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска», — уточнили в департаменте.

Строительство нового детского сада планируется после получения положительного заключения госэкспертизы и получения разрешения на строительство. «Срок строительства будет определен в проектной документации разделом "Организация строительства"», — пояснили в департаменте.

В конце июля в Калининском районе сносили здание другого старого детского сада — на улице Народной, 59.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    11 сен 2019 в 13:17

    ЗАЧЕМ? там вполне поместятся 2 высотки по 25 этажей

    11 сен 2019 в 13:09

    "На месте двух снесённых детсадов в Калининском районе построят ясли"
    Это Дзержинский район.