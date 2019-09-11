"На месте двух снесённых детсадов в Калининском районе построят ясли"

Мэрия Новосибирска рассказала, что построит на месте двух снесённых детских садов на улице 25 лет Октября, 6А и 6Б.

«На 2019–2020 год запланировано строительство детского сада-яслей по ул. Авиастроителей, 5А на 320 мест в ходе исполнения программы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — рассказали корреспонденту НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

По адресу улица Авиастроителей, 5А также был прежде детский сад 1962 года постройки. В мэрии сообщили, что он тоже будет снесён, как и сады по адресам 25 лет Октября, 6А и 6Б, построенные в 1934 году — их снос начался на прошлой неделе.