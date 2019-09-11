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ФСБ перекроет шлюз для антитеррористических учений

Суда перестанут ходить через шлюз более чем на сутки

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Учения будут проходить 11 и 12 сентября

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Советском районе Новосибирска 12 сентября пройдут антитеррористические учения ФСБ — для этого перекроют судоходный шлюз.

Информацию об учениях сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«Учение планируется в Советском районе Новосибирска на судоходном шлюзе. В связи с этим 12 сентября движение судов по шлюзовому каналу с 9 часов утра до 15 часов дня осуществляться не будет. Ограничение на движение автомобильного транспорта не вводится», — цитирует «Интерфакс» сообщение оперативного штаба.

Новосибирцев просят отнестись к мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не затруднять проведение учений.


А в августе новосибирские полицейские совместно с региональной ФСБ задержали 40-летнего сибиряка, которого подозревают в незаконном обороте оружия.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 11:32

    Ради интереса написали бы сколько за сутки через шлюз проходит судов

    Бдыщь
    11 сен 2019 в 11:22

    Ну сейчас начнется хоровое пение)....

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 11:18

    Автомобильное движение тоже надо бы перекрыть.