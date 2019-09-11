ФСБ перекроет шлюз для антитеррористических учений

В Советском районе Новосибирска 12 сентября пройдут антитеррористические учения ФСБ — для этого перекроют судоходный шлюз.

Информацию об учениях сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«Учение планируется в Советском районе Новосибирска на судоходном шлюзе. В связи с этим 12 сентября движение судов по шлюзовому каналу с 9 часов утра до 15 часов дня осуществляться не будет. Ограничение на движение автомобильного транспорта не вводится», — цитирует «Интерфакс» сообщение оперативного штаба.