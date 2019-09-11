ФСБ перекроет шлюз для антитеррористических учений

Учения будут проходить 11 и 12 сентября
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Советском районе Новосибирска 12 сентября пройдут антитеррористические учения ФСБ — для этого перекроют судоходный шлюз.
Информацию об учениях сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.
«Учение планируется в Советском районе Новосибирска на судоходном шлюзе. В связи с этим 12 сентября движение судов по шлюзовому каналу с 9 часов утра до 15 часов дня осуществляться не будет. Ограничение на движение автомобильного транспорта не вводится», — цитирует «Интерфакс» сообщение оперативного штаба.
Новосибирцев просят отнестись к мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не затруднять проведение учений.
А в августе новосибирские полицейские совместно с региональной ФСБ задержали 40-летнего сибиряка, которого подозревают в незаконном обороте оружия.