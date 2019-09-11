Поставили и сразу в ремонт: в новый сквер на Кошурникова вернут пропавшие лавочки

В мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали лавочки из нового сквера на Кошурникова — их демонтировали через 4 дня после установки, но скоро должны вернуть.

Сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска. 11 сентября рабочие открутили и увезли на грузовой машине все лавочки.

«Садовые диваны, установленные в сквере на улице Кошурникова 1 сентября, будут реконструированы с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. Работы планируется выполнить до 13 сентября», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

