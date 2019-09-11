Поставили и сразу в ремонт: в новый сквер на Кошурникова вернут пропавшие лавочки

Сквер официально открыли 5 сентября. А уже 10 сентября лавочки погрузили в машину и увезли
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В мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали лавочки из нового сквера на Кошурникова — их демонтировали через 4 дня после установки, но скоро должны вернуть.
Сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска. 11 сентября рабочие открутили и увезли на грузовой машине все лавочки.
«Садовые диваны, установленные в сквере на улице Кошурникова 1 сентября, будут реконструированы с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. Работы планируется выполнить до 13 сентября», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.
«Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск»
Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые.
В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.
На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.