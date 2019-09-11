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Поставили и сразу в ремонт: в новый сквер на Кошурникова вернут пропавшие лавочки

Официально сквер открыли 5 сентября перед выборами, а скамейки пропали уже через 4 дня

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Сквер официально открыли 5 сентября. А уже 10 сентября лавочки погрузили в машину и увезли

Фото: читательница НГС

В мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали лавочки из нового сквера на Кошурникова — их демонтировали через 4 дня после установки, но скоро должны вернуть.

Сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска. 11 сентября рабочие открутили и увезли на грузовой машине все лавочки.

«Садовые диваны, установленные в сквере на улице Кошурникова 1 сентября, будут реконструированы с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. Работы планируется выполнить до 13 сентября», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии. 

«Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск»

Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые

В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.

На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    11 сен 2019 в 12:23

    Пусть ставят а то местным бездельникам пиво пить не где...

    11 сен 2019 в 12:24

    Посмотри ка как быстро мэрия реагирует на пожелания жителей! Не смешили бы!