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Дороги и транспорт

В Новосибирск привезли все собянинские трамваи

Последняя партия вагонов пришла сегодня ночью

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Новосибирск получил в подарок 20 подержанных московских трамваев

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирск прибыли все вагоны, которые город получил в подарок от московской мэрии, — последние три трамвая пришли сегодня ночью. 

Информацию об этом сообщил источник в департаменте транспорта. 

Всего Новосибирск получил от мэрии Москвы 20 вагонов модели 71–619К 2000–2005 годов выпуска. Сами вагоны достались Новосибирску бесплатно, но на доставку из городского бюджета потратили 7,5 миллиона рублей. 

Собянинские трамваи останутся на правом берегу, все двадцать вагонов распределят между всеми правобережными маршрутами — № 11, 13 и 14Первый вагон подготовили, покрасили и выпустили на линию 8 августа. Он начал ходить по маршруту № 13. На сегодняшний день, уточнили в департаменте, на маршрутах работают уже 6 вагонов из этой партии. 

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    КОММЕНТАРИИ (60)

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    11 сен 2019 в 11:38

    А когда "Путинские" деньги дойдут до Сибиряков чтобы наконец-то начали жить красиво?

    Элен
    11 сен 2019 в 11:42

    Чем сибиряки хуже москвичей? Почему нам достаются обноски?Почему минимальная пенсия в Москве 19500 рублей? Мы что налогов меньше платим??

    Киви
    11 сен 2019 в 11:43

    А плитка собянинская кому досталась?