В Новосибирск привезли все собянинские трамваи

В Новосибирск прибыли все вагоны, которые город получил в подарок от московской мэрии, — последние три трамвая пришли сегодня ночью.

Информацию об этом сообщил источник в департаменте транспорта.

Всего Новосибирск получил от мэрии Москвы 20 вагонов модели 71–619К 2000–2005 годов выпуска. Сами вагоны достались Новосибирску бесплатно, но на доставку из городского бюджета потратили 7,5 миллиона рублей.