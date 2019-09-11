В Новосибирск привезли все собянинские трамваи

Новосибирск получил в подарок 20 подержанных московских трамваев
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирск прибыли все вагоны, которые город получил в подарок от московской мэрии, — последние три трамвая пришли сегодня ночью.
Информацию об этом сообщил источник в департаменте транспорта.
Всего Новосибирск получил от мэрии Москвы 20 вагонов модели 71–619К 2000–2005 годов выпуска. Сами вагоны достались Новосибирску бесплатно, но на доставку из городского бюджета потратили 7,5 миллиона рублей.
Собянинские трамваи останутся на правом берегу, все двадцать вагонов распределят между всеми правобережными маршрутами —