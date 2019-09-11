Экскаватор разрушил клумбу возле ЛДС «Сибирь»

Сегодня утром 11 сентября возле ледового дворца спорта «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска техника начала раскапывать клумбу.

Фотография с начавшимися работами появилась сегодня утром в группе «Защитим Богданку!» в соцсети «ВКонтакте».

«Идёт реконструкция силами ЛДС "Сибирь"», — сообщили корреспонденту НГС в отделе благоустройства, озеленения и транспорта Калининского района Новосибирска.

Прошлым летом стало известно, что ЛДС «Сибирь» ждёт масштабный ремонт, в том числе и благоустройство территории рядом. А в межсезонье в ЛДС закончили монтировать мультиразмерную коробку — её переделали под финский размер, сузив на 2 метра.