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Экскаватор разрушил клумбу возле ЛДС «Сибирь»

Ледовый дворец проводит реконструкцию

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На месте работает техника

Фото: vk.com/nsk_bogdanka

Сегодня утром 11 сентября возле ледового дворца спорта «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска техника начала раскапывать клумбу.

Фотография с начавшимися работами появилась сегодня утром в группе «Защитим Богданку!» в соцсети «ВКонтакте».

«Идёт реконструкция силами ЛДС "Сибирь"», — сообщили корреспонденту НГС в отделе благоустройства, озеленения и транспорта Калининского района Новосибирска.

Прошлым летом стало известно, что ЛДС «Сибирь» ждёт масштабный ремонт, в том числе и благоустройство территории рядом. А в межсезонье в ЛДС закончили монтировать мультиразмерную коробку — её переделали под финский размер, сузив на 2 метра.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

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    11 сен 2019 в 10:58

    Лдс нужно вообще снести... Так как Сибирь играет позорно... Вчера было унижение от разгрома от СКА чем я очень доволен... Раз два три СКА Сибирь дави...

    Вика
    11 сен 2019 в 10:59

    Всё идёт к тому что наши дети не будут знать что такое газон и клумба

    ёлка
    11 сен 2019 в 11:01

    Как, мэра ругать теперь? На выборы не ходим вообще;( Стыдно! Должно быть теперь! Ходила сама, голосовала за Бойко но он не прошол;( Локоть остался опять;)