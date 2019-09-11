Новосибирец залез в подвал разрушенного дома, чтобы спасти пятерых милых щенят

Евгений узнал от горожан о том, что в полуразрушенном здании на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска находятся несколько щенков, а 10 сентября спустился за ними.

Новосибирский диггер Евгений Кочкин спас пятерых щенят — для этого ему пришлось залезть на цокольный этаж разрушенного здания.

«Операция проходила в заброшенном доме, очень старом прям, он полностью разрушен. Опасность была в том что всё может обрушиться к чертям. Это былой реальной угрозой: даже когда я там был, чуть сам не провалился. Ходуном всё ходит, и иногда встречались дыры, через которые только ползти», — рассказал корреспонденту НГС диггер Евгений Кочкин.

По его словам, он не смог вытащить всех щенят, поэтому сегодня снова полезет в полуразрушенное здание.



«Пятерых щенят вытащил: двоих чтобы вытащить, пришлось проламывать дыру в подвал и пилить доски, еле как туда залез. Остальных трёх забрал ползком из второй секции, там было чуть проще, но риск обвала был тоже высокий. Последнего просто не увидел, он, видать, прям сильно спрятался, но сегодня достану», — добавил Кочкин.



Сейчас диггер ищет новых хозяев для спасённых щенят и просит всех желающих приютить щенят обращаться к нему.

А в декабре диггер спас восьмерых щенков, которые застряли под бетонной плитой.

