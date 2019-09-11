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В Новосибирске нашлась пропавшая 15-летняя школьница

Девочку искали с прошлой пятницы

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О пропавшей не было ничего известно с прошлой недели

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске закончились поиски 15-летней Полины Караман, которая пропала на прошлой неделе.

«Найдена. Жива», — сообщили сегодня в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что Полина нашлась.

«Мать сообщила об этом сотрудникам полиции — позвонила сегодня утром — о том, что её ребёнок вернулся домой», — рассказали корреспонденту НГС в МВД.

Сейчас полицейские ждут мать с дочерью для проведения опроса и профилактической беседы.

«Известно, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, противоправных проступков она не совершала», — отметили в МВД, добавив, что, по предварительной информации, она была у родственников.

Полина исчезла в пятницу, 6 сентября, девушка вышла из дома по адресу Полтавская, 21 около 12 часов дня. С тех пор о её местонахождении было ничего неизвестно. 

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 10:33

    Боже мой, да всем плевать.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 10:34

    Не понятно только эта школьница сибирячка или нет...

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 10:55

    Темнят что у родственников была? За неделю бы сообщили обязательно.
    15 лет, гормоны начинают играть, скоро опять исчезнет