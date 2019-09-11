В Новосибирске нашлась пропавшая 15-летняя школьница

О пропавшей не было ничего известно с прошлой недели
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Новосибирске закончились поиски 15-летней Полины Караман, которая пропала на прошлой неделе.
«Найдена. Жива», — сообщили сегодня в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что Полина нашлась.
«Мать сообщила об этом сотрудникам полиции — позвонила сегодня утром — о том, что её ребёнок вернулся домой», — рассказали корреспонденту НГС в МВД.
Сейчас полицейские ждут мать с дочерью для проведения опроса и профилактической беседы.
«Известно, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, противоправных проступков она не совершала», — отметили в МВД, добавив, что, по предварительной информации, она была у родственников.
Полина исчезла в пятницу, 6 сентября, девушка вышла из дома по адресу Полтавская, 21 около 12 часов дня. С тех пор о её местонахождении было ничего неизвестно.