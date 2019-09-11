«Ей не хотелось туда ехать»: таксист рассказал о поездке с Натальей Устиновой перед исчезновением

Пропавшая Наталья Устинова оставила свою машину на парковке ТЦ и пересела в такси, чтобы съездить посмотреть новую машину на Затулинке

Водитель такси Сергей 6 сентября отвёз жительницу Новосибирска Наталью Устинову с улицы Свечникова до Виктора Уса — он был последним, кто видел сибирячку перед исчезновением и рассказал об их последнем разговоре, как вела себя его пассажирка и почему он думает, что она сомневалась в своей безопасности на встрече, на которую ехала. Пропавшую 36-летнюю Наталью Устинову в Новосибирске ищут уже шестой день. В прошлую пятницу она уехала на своей «Мазде Демио» смотреть новую машину, оставив двоих детей дома, и исчезла. Спустя несколько дней оперативникам удалось найти её машину, определить место последнего сигнала с её сотового и выяснить, что до места пропажи Устинова добиралась на такси.

«Для меня это было всё в рабочем режиме. Пришёл вызов, я его взял, подъехал на Свечникова <…>, пять минут подождал — не выходит. Я могу позвонить, может, человек уснул или ещё что-то. Позвонил. Она: "А мне сказали, что машин нету на заказе, я как бы думала, что никто не приедет <...> Тогда подъедьте к "Ашану" на стоянку», — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Сергей. Он забрал Наталью со стоянки, где она оставила свою серебристую «Мазду». Сибирячка села на заднее правое сиденье, поставив сумку себе на колени.

«А так как дорога долгая — с шестого микрорайона туда на Затулинку, на Виктора Уса, тем более утро, пробки, я поинтересовался: "Вы каждый день так ездите в такую даль на работу?"» — вспоминает разговор Сергей.

Наталья, по словам водителя, ответила, что едет не на работу и давно ведёт бизнес в интернете на электронных платформах с биткоинами.

«Перекидываемся словечками. И она сказала: "Не на работу еду, машину смотреть". Не покупать, она мне сказала, а смотреть», — добавил мужчина.



Водитель уточнил, почему Наталья едет на встречу одна.

«Вижу по ней, что не должна разбираться — 35 лет на вид. Симпатично одета была довольно-таки, в хорошем стиле, ухоженная», — рассказывает таксист.

Она сказала, что встретит её друг: «У него там СТО рядом, и мы там на СТО эту машину загоним и смотреть будем». Сергей, таксист

Сергей спросил у пассажирки, почему с ней не поехал муж. Женщина ответила, что тот в командировке по работе.

«Такая беседа была. Необычная, кстати. Редко, когда женщина в её возрасте рассказывает так. Я обратил внимание <…>, что, когда касалось машины — она как-то говорила с недоверием к самой себе. Она понимала, что где-то в глубине души, что она едет [не туда, куда стоит ехать]. Не хотелось бы ей ехать туда — но что-то её туда тащило непонятное, какая-то сила её вела. И эта интонация в голосе <…> Как будто этот друг на самом деле не друг. <…> На лице и в её голосе это отражалось. Я подумал, что личные вещи какие-то, что человек не будет правду мне здесь рассказывать <…> Никто не оказался рядом с ней в эти минуты, часы. Может, она ни с кем не делилась, хотела сделать какой-то подарок. Не знаю», — объясняет водитель.