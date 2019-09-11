Авария с участием «Субару» и «Мазды» затруднила проезд по Гусинобродскому шоссе

Сегодня утром Subaru и Mazda сошлись в ДТП на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Октябрьском районе Новосибирска — авария затруднила движение через перекрёсток.

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», ДТП с участием «Субару» и «Мазды» случилось ещё около 7:00. Но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», через перекрёсток сложно проехать до сих пор.

Аварийные комиссары уточнили, что никто из участников ДТП свою вину не признаёт. Водитель «Мазды», в частности, утверждает, что проезжал перекрёсток на «моргающий зеленый». После столкновения водители остались ждать ГИБДД.