Авария с участием «Субару» и «Мазды» затруднила проезд по Гусинобродскому шоссе

Водители не поделили перекрёсток Волочаевской и ГБШ
Фото: vk.com / avtospasrus
Сегодня утром Subaru и Mazda сошлись в ДТП на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Октябрьском районе Новосибирска — авария затруднила движение через перекрёсток.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», ДТП с участием «Субару» и «Мазды» случилось ещё около 7:00. Но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», через перекрёсток сложно проехать до сих пор.
Аварийные комиссары уточнили, что никто из участников ДТП свою вину не признаёт. Водитель «Мазды», в частности, утверждает, что проезжал перекрёсток на «моргающий зеленый». После столкновения водители остались ждать ГИБДД.
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