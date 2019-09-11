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Дороги и транспорт

Авария с участием «Субару» и «Мазды» затруднила проезд по Гусинобродскому шоссе

Никто из участников ДТП свою вину не признаёт

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Водители не поделили перекрёсток Волочаевской и ГБШ

Фото: vk.com / avtospasrus

Сегодня утром Subaru и Mazda сошлись в ДТП на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Октябрьском районе Новосибирска — авария затруднила движение через перекрёсток.

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», ДТП с участием «Субару» и «Мазды» случилось ещё около 7:00. Но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», через перекрёсток сложно проехать до сих пор. 

Аварийные комиссары уточнили, что никто из участников ДТП свою вину не признаёт. Водитель «Мазды», в частности, утверждает, что проезжал перекрёсток на «моргающий зеленый». После столкновения водители остались ждать ГИБДД.

По Гусинобродскому шоссе растянулась пробка

По Гусинобродскому шоссе растянулась пробка

Автомобили получили повреждения

Автомобили получили повреждения

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Накануне массовая авария привела к транспортному коллапсу на Мочищенском шоссе: ДТП случилось недалеко от остановки «Байкальская».

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    11 сен 2019 в 08:45

    Виден почерк субариста.

    Мэр города Новосибирска
    11 сен 2019 в 09:08

    Левый берег, что с них взять

    123
    11 сен 2019 в 09:06

    Двое низколетящих одиночества встретились