Новосибирцам предложили выбрать самого достойного участкового полицейского

Первый этап онлайн-голосования закончится 20 сентября в 23:59 по московскому времени
Фото: Ольга Бурлакова
В Новосибирской области началось онлайн-голосование за лучшего участкового региона.
На победу в конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют 55 полицейских — 11 из Новосибирска и 44 из области.
Чтобы проголосовать за конкурсантов, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте полиции и авторизоваться через социальные сети.
«Традиционно конкурс проводится в три этапа. На первом этапе, который стартует сегодня, 11 сентября, и закачивается 20 сентября, жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции путём онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных голосов 10 конкурсантов автоматически пройдут во второй этап голосования, который состоится в период с 7 по 16 октября. Путем подсчёта голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса "Народный участковый"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
После того лучшие участковые из разных регионов страны станут участниками федерального конкурса, который пройдёт на сайте МВД России с 1 по 10 ноября.
НГС запускает своё неофициальное онлайн-голосование за участковых полицейских Новосибирска, которые в этом году принимают участие в региональном конкурсе.
Как вы считаете, кто из этих полицейских достоин победы в конкурсе «Народный участковый — 2019»?
В прошлом году в областном конкурсе «Народный участковый» победила Евгения Елагина из Советского района Новосибирска – за неё проголосовали 460 человек.