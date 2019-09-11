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Новосибирцам предложили выбрать самого достойного участкового полицейского

На победу в конкурсе претендуют 55 кандидатов — сегодня началось онлайн-голосование

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Первый этап онлайн-голосования закончится 20 сентября в 23:59 по московскому времени

Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирской области началось онлайн-голосование за лучшего участкового региона.

На победу в конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют 55 полицейских — 11 из Новосибирска и 44 из области.

Чтобы проголосовать за конкурсантов, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте полиции и авторизоваться через социальные сети.

«Традиционно конкурс проводится в три этапа. На первом этапе, который стартует сегодня, 11 сентября, и закачивается 20 сентября, жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции путём онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных голосов 10 конкурсантов автоматически пройдут во второй этап голосования, который состоится в период с 7 по 16 октября. Путем подсчёта голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса "Народный участковый"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

После того лучшие участковые из разных регионов страны станут участниками федерального конкурса, который пройдёт на сайте МВД России с 1 по 10 ноября.

НГС запускает своё неофициальное онлайн-голосование за участковых полицейских Новосибирска, которые в этом году принимают участие в региональном конкурсе.

Как вы считаете, кто из этих полицейских достоин победы в конкурсе «Народный участковый — 2019»?

    В прошлом году в областном конкурсе «Народный участковый» победила Евгения Елагина из Советского района Новосибирска – за неё проголосовали 460 человек.

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      КОММЕНТАРИИ (2)

      11 сен 2019 в 08:15

      На последнем месте жительства за 17 лет ни разу не видел участкового. И информации о том, кто он такой ( он же должен быть?) - в смысле ФИО, звание, его местонахождение и контакты - тоже не видел..