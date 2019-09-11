Новосибирцам предложили выбрать самого достойного участкового полицейского

В Новосибирской области началось онлайн-голосование за лучшего участкового региона.



На победу в конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют 55 полицейских — 11 из Новосибирска и 44 из области.



Чтобы проголосовать за конкурсантов, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте полиции и авторизоваться через социальные сети.



«Традиционно конкурс проводится в три этапа. На первом этапе, который стартует сегодня, 11 сентября, и закачивается 20 сентября, жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции путём онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных голосов 10 конкурсантов автоматически пройдут во второй этап голосования, который состоится в период с 7 по 16 октября. Путем подсчёта голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса "Народный участковый"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

