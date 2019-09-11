Боролись до конца: ХК «Сибирь» проиграл команде из Санкт-Петербурга

Ночью в среду, 11 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл команде «СКА» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 4:2.



Счёт игры только во втором периоде открыл питерский нападающий Йори Лехтеря, когда «СКА» играла в большинстве. Вторую шайбу в ворота «Сибири» забил нападающий Владимир Ткачёв. Третью спустя минуту — снова Йори Лехтеря.



В третьем периоде новосибирские хоккеисты попытались отыграться. На 47-й минуте матча гол в ворота «СКА» забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Ещё одну шайбу соперникам забросил нападающий Никита Михайлов.