Боролись до конца: ХК «Сибирь» проиграл команде из Санкт-Петербурга

В конце игры нападающий «СКА» забил шайбу в пустые ворота «Сибири»
Фото: скриншот видео khl.ru
Ночью в среду, 11 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл команде «СКА» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 4:2.
Счёт игры только во втором периоде открыл питерский нападающий Йори Лехтеря, когда «СКА» играла в большинстве. Вторую шайбу в ворота «Сибири» забил нападающий Владимир Ткачёв. Третью спустя минуту — снова Йори Лехтеря.
В третьем периоде новосибирские хоккеисты попытались отыграться. На 47-й минуте матча гол в ворота «СКА» забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Ещё одну шайбу соперникам забросил нападающий Никита Михайлов.
В конце игры новосибирская команда играла в полном составе без вратаря. На последней минуте нападающий «СКА» Виктор Тихонов забил гол в пустые ворота «Сибири».
В минувшую субботу новосибирские хоккеисты допустили первое поражение в сезоне. В домашнем матче команда проиграла «Салавату Юлаеву» со счётом 1:3.
Следующая игра состоится в четверг, 12 сентября. «Сибирь» сыграет с минским «Динамо».