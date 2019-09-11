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Боролись до конца: ХК «Сибирь» проиграл команде из Санкт-Петербурга

Игра закончилась со счётом 4:2

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В конце игры нападающий «СКА» забил шайбу в пустые ворота «Сибири»

Фото: скриншот видео khl.ru

Ночью в среду, 11 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл команде «СКА» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 4:2.

Счёт игры только во втором периоде открыл питерский нападающий Йори Лехтеря, когда «СКА» играла в большинстве. Вторую шайбу в ворота «Сибири» забил нападающий Владимир Ткачёв. Третью спустя минуту — снова Йори Лехтеря.

В третьем периоде новосибирские хоккеисты попытались отыграться. На 47-й минуте матча гол в ворота «СКА» забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Ещё одну шайбу соперникам забросил нападающий Никита Михайлов.

В конце игры новосибирская команда играла в полном составе без вратаря. На последней минуте нападающий «СКА» Виктор Тихонов забил гол в пустые ворота «Сибири».

В минувшую субботу новосибирские хоккеисты допустили первое поражение в сезоне. В домашнем матче команда проиграла «Салавату Юлаеву» со счётом 1:3.

Следующая игра состоится в четверг, 12 сентября. «Сибирь» сыграет с минским «Динамо».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Хоккей
    11 сен 2019 в 02:45

    Играли очень достойно.
    После 0:0 в первом периоде пять удалений Сибири питерцам очень помогли - 2 из 3 забили в большинстве.
    Ну не мог же Ска проиграть дома в присутствии своего хозяина и Фазеля на трибуне!