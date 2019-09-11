Путин присвоил награды двум электромеханикам из Новосибирской области

Указ был опубликован во вторник, 10 сентября
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два сотрудника РЖД из Новосибирской области.
Почётными медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое электромехаников Барабинской дистанции, сигнализации и централизации Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД» — Кривов Александр Алексеевич и Молчанов Иван Иванович. «За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную службу», — говорится в президентском указе.
Ранее Владимир Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Новосибирской области. Им стал Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области. Также президент подписал указ о назначении нового начальника полиции — Константина Гаврина, который последние шесть лет руководил Управлением уголовного розыска города Новосибирска.