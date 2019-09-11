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Страна и мир

Путин присвоил награды двум электромеханикам из Новосибирской области

Работники получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Указ был опубликован во вторник, 10 сентября

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два сотрудника РЖД из Новосибирской области.

Почётными медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое электромехаников Барабинской дистанции, сигнализации и централизации Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД» — Кривов Александр Алексеевич и Молчанов Иван Иванович. «За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную службу», — говорится в президентском указе. 

Ранее Владимир Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Новосибирской области. Им стал Андрей Попето, ранее работавший на должности исполняющего обязанности начальника ГУФСИН в Кемеровской области. Также президент подписал указ о назначении нового начальника полиции — Константина Гаврина, который последние шесть лет руководил Управлением уголовного розыска города Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 01:37

    Локоть тупо не справляется.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 01:36

    мистер Путин, вы начальника полиции назначили, электромехаников наградили, осталось всего лишь за год 17 станций метро построить и всё, точнее согласовать и не жалеть общий бюджет!

    путинская не любовь
    11 сен 2019 в 01:46

    Браво. Путин. Давай ИщО.