Инаугурация мэра Новосибирска пройдет в филармонии

Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября . Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть , набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов, третье — Евгений Лебедев с 9,35%. Наталья Пинус набрала 8,28% голосов, Данияр Сафиуллин 7,32%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

В Новосибирске стала известна дата инаугурации мэра — она пройдёт в филармонии 24 сентября. Как сообщил корреспонденту НГС заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов, для церемонии выбрали зал имени Арнольда Каца.

Явка на выборы была очень низкой — всего 20,68%.

«Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы здесь были столкновения, протесты, может, и была возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли отдохнуть за городом, значит, их всё устраивает», — заявил Анатолий Локоть.



НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн.

