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Инаугурация мэра Новосибирска пройдет в филармонии

Церемонию назначили на 24 сентября

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Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов. В общей сложности за него проголосовали 123 378 новосибирцев

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске стала известна дата инаугурации мэра — она пройдёт в филармонии 24 сентября. Как сообщил корреспонденту НГС заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов, для церемонии выбрали зал имени Арнольда Каца.

Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов, третье — Евгений Лебедев с 9,35%. Наталья Пинус набрала 8,28% голосов, Данияр Сафиуллин 7,32%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Явка на выборы была очень низкой — всего 20,68%.

«Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы здесь были столкновения, протесты, может, и была возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли отдохнуть за городом, значит, их всё устраивает», — заявил Анатолий Локоть

НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн

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    КОММЕНТАРИИ (94)

    Арни
    10 сен 2019 в 20:56

    Вот это новость! Может, у Локтя проснется совесть, и на церемонии он откажется от должности мэра? Было бы неплохо…

    Челентано
    10 сен 2019 в 20:56

    До сих пор не укладывается в голове, что Локоть снова мэр… к сожалению, в ближайшие пять лет городу ждать нечего

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 20:55

    В пересчете процентов на точное количество людей совсем смешная цифра получается. Для города миллионника выборы провальны, а выиграть с таким результатом позор.