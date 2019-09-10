Инаугурация мэра Новосибирска пройдет в филармонии

Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов. В общей сложности за него проголосовали
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске стала известна дата инаугурации мэра — она пройдёт в филармонии 24 сентября. Как сообщил корреспонденту НГС заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов, для церемонии выбрали зал имени Арнольда Каца.
Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали
Явка на выборы была очень низкой — всего 20,68%.
«Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы здесь были столкновения, протесты, может, и была возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли отдохнуть за городом, значит, их всё устраивает», — заявил Анатолий Локоть.
НГС с самого утра до глубокой ночи следил за выборами мэра в режиме онлайн.