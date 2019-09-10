Участок улицы в центре Новосибирска сделают односторонним

Одностороннее движение вводят по просьбе жителей
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Новосибирске сделают односторонней ещё одну улицу — теперь водители не смогут свернуть с Красного проспекта на Трудовую.
«Это сделано после обращений жителей для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Повернуть на улицу Трудовую с Красного проспекта водители больше не смогут с 1 октября.
С начала июля мэрия Новосибирска сделала односторонними ещё два участка дорог в городе. Изменения коснулись улиц Олёкминской в Ленинском районе и Зыряновской в Октябрьском.