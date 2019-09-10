Участок улицы в центре Новосибирска сделают односторонним

В Новосибирске сделают односторонней ещё одну улицу — теперь водители не смогут свернуть с Красного проспекта на Трудовую.

«Это сделано после обращений жителей для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.