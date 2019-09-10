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Дороги и транспорт

Участок улицы в центре Новосибирска сделают односторонним

Теперь водители не смогут свернуть с Красного проспекта на Трудовую

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Одностороннее движение вводят по просьбе жителей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске сделают односторонней ещё одну улицу — теперь водители не смогут свернуть с Красного проспекта на Трудовую. 

«Это сделано после обращений жителей для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

С 1 октября повернуть с Красного проспекта на Трудовую водители уже не смогут

С 1 октября повернуть с Красного проспекта на Трудовую водители уже не смогут

Повернуть на улицу Трудовую с Красного проспекта водители больше не смогут с 1 октября.

С начала июля мэрия Новосибирска сделала односторонними ещё два участка дорог в городе. Изменения коснулись улиц Олёкминской в Ленинском районе и Зыряновской в Октябрьском. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    10 сен 2019 в 21:35

    давно пора это было сделать