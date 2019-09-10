Названа самая дешёвая машина с автоматом на российском рынке

Lada Granta — самый популярный автомобиль в России
Фото: Lada
Самый дешевый новый автомобиль с автоматической КП на отечественном рынке — это Lada Granta в кузове седан, проанализировали текущие цены аналитики агентства «Автостат». Стоимость такой машины в комплектации Classic составляет
«Сейчас четыре кузова, седан доступней, чем лифтбэк или хетчбэк. Комплектация Comfort, кузов седан —
Ближайший по стоимости к «Гранте» автомобиль — японский Datsun on-DO, который с гидроавтоматом стоит от
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