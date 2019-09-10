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Названа самая дешёвая машина с автоматом на российском рынке

Lada Granta с роботизированной коробкой передач стоит от 546 500 рублей

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Lada Granta — самый популярный автомобиль в России

Фото: Lada

Самый дешевый новый автомобиль с автоматической КП на отечественном рынке — это Lada Granta в кузове седан, проанализировали текущие цены аналитики агентства «Автостат». Стоимость такой машины в комплектации Classic составляет 546 500 рублей, она оснащена 1,6-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач. С классическим гидроавтоматом цена «Гранты» увеличивается на 50 000 рублей, при этом добавляются подогрев сидений, электрозеркала и аудиосистема.

«Сейчас четыре кузова, седан доступней, чем лифтбэк или хетчбэк. Комплектация Comfort, кузов седан — 596 500 рублей, белый цвет. Цвет металлик на 6000 рублей дороже», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Азия Авто».

Ближайший по стоимости к «Гранте» автомобиль — японский Datsun on-DO, который с гидроавтоматом стоит от 548 000 рублей. Datsun on-DO сделан на основе «Гранты», имеет схожие агрегаты и кузов, но является всё-таки какой-никакой иномаркой (марка Datsun принадлежит компании Nissan). 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    10 сен 2019 в 20:46

    Да сами на ней катайтесь, за такую цену.Желаю хороших дорог:)

    10 сен 2019 в 20:41

    робот, это не автомат.

    Денис
    10 сен 2019 в 21:00

    Хлама-трон очередной