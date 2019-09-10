Названа самая дешёвая машина с автоматом на российском рынке

Самый дешевый новый автомобиль с автоматической КП на отечественном рынке — это Lada Granta в кузове седан, проанализировали текущие цены аналитики агентства «Автостат». Стоимость такой машины в комплектации Classic составляет 546 500 рублей, она оснащена 1,6-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач. С классическим гидроавтоматом цена «Гранты» увеличивается на 50 000 рублей, при этом добавляются подогрев сидений, электрозеркала и аудиосистема.

«Сейчас четыре кузова, седан доступней, чем лифтбэк или хетчбэк. Комплектация Comfort, кузов седан — 596 500 рублей, белый цвет. Цвет металлик на 6000 рублей дороже», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Азия Авто».