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«Лучше бы я умер»: в музыкальной школе увольняют директора. Его место отдали учителю из Америки

Родители и преподаватели написали письмо губернатору и полпреду в защиту старого директора

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За Евгения Пяткевича (слева) родители и преподаватели подписывают петиции. Они не понимают, почему назначают именно Алексея Подкорытного (справа), который провёл в Америке 17 лет

Фото: mun-culture.novo-sibirsk.ru, vk.com/id525698684

В Новосибирске увольняют директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича — родители и педагоги с решением Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города не согласны. Они готовят в его защиту официальные письма к мэру, губернатору и полпреду с требованием оставить Пяткевича руководителем учреждения. Защитники недовольны тем, что кресло директора отдают Алексею Подкорытному, который 17 лет прожил в Америке.

«Мы сегодня пришли и узнали эту новость. Преподавательский состав возмущён всем происходящим. Ставят на должность человека, который никогда не занимал руководящую должность. <...> Все возмущены. Родителей подтряхивает. Когда всё нормально, зачем нужны перемены? <...> Тем более [новый директор] в Америке, получается, занимался, обучался», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна, мама одного из учеников школы.

По её словам, под обращением к мэру, губернатору и полпреду собрали более 150 подписей — и родители, и педагоги против назначения нового директора. 

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска подтвердили, что планируют отправить в отставку Пяткевича.

«У этой школы один из лучших директоров наших музыкальных школ — Пяткевич Евгений Михайлович. Очень заслуженный, очень уважаемый. Ему сейчас 70 лет, поэтому мы как раз с ним провели переговоры о том, что он остаётся работать в этой школе заместителем, потому что мы понимаем заслуги его действительно перед школой и хотим, чтобы он дальше продолжал оставаться в этой школе. И просто назначаем нового директора», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Она уверяет, что Пяткевич согласен на такую ротацию.

«Он абсолютно нормально это воспринял. <...> Взрослый человек, и он сейчас лечится, и ему нужно больше времени заниматься собой. <...> Подкорытов [будет назначен], потому что мы действительно хотим, чтобы в наши школы приходили с новыми впечатлениями и образованием <...> Мы хотели, чтобы человек вот с таким международным образованием, один из лучших пианистов и в том числе и преподавателей, мог бы работать в нашей музыкальной школе», — добавила начальник департамента.

Терешкова надеется, что на этой неделе они смогут представить нового директора коллективу и родителям. 

Евгений Пяткевич отрицает, что согласился стать заместителем нового директора. 

«А зачем мне быть заместителем у такого человека? Я не согласен, что ставят человека в тысячу раз слабее. Без образования совершенно. <...> Ни одного замечания за вот эти прошедшие годы я не получил. Кроме благодарности ничего не было», — рассказал корреспонденту НГС директор Детской музыкальной школы № 2 Евгений Пяткевич.

Он добавил, что действительно весной перенёс серьёзную операцию, но при этом чувствует себя нормально и хочет продолжать работать.

«Лучше бы я умер. <...> Ведь он придёт — он же загубит здесь всё. Сегодня преподаватели сказали — половина сразу уволится <...> Это целенаправленный развал культуры — бьют по лучшим местам», — добавил Пяткевич. 

Алексей Подкорытов заверил НГС, что справится с новой должностью. 

«Я вернулся в свой родной город. Готов поделиться опытом, приобрести опыт, готов выслушать коллег, готов к переговорам. Ничего рушить или, знаете, делать необдуманные шаги — это не приветствую», — рассказал Подкорытов.

Подкорытов добавил, что является воспитанником Новосибирской специальной музыкальной школы, лауреатом четырёх международных конкурсов и выпускником Джульярдской школы музыки в Нью-Йорке. По его словам, он имеет опыт не только музыканта и преподавателя, но и руководителя различных проектов.

«Ответственности я не боюсь. <...> Я надеюсь на откровенный разговор и общение с сотрудниками, которые сейчас работают в музыкальной школе», — отметил музыкант.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в Министерство культуры Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Последний громкий скандал в культуре региона разгорелся в ноябре прошлого года из-за планируемого увольнения директора "Глобуса" Елены Алябьевой. После протеста коллектива и общественного резонанса её оставили на руководящей должности.

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    КОММЕНТАРИИ (66)

    11 сен 2019 в 12:48

    Терешковой может лучше прислушаться к преподавательскому составу и главное к родителям детей?

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 12:43

    Так и пусть молодого замом ставят, а директор как был, так и остается! Какие проблемы? Короче опять чинуши хотят родственничка или нужного человека пропихнуть!

    Люблю кошек
    11 сен 2019 в 12:52

    А почему бы не дать дорогу более молодым? Не до самого же конца же работать! А то некоторые сидят сидят, никому место не уступая.