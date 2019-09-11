«Лучше бы я умер»: в музыкальной школе увольняют директора. Его место отдали учителю из Америки

За Евгения Пяткевича (слева) родители и преподаватели подписывают петиции. Они не понимают, почему назначают именно Алексея Подкорытного (справа), который провёл в Америке 17 лет

В Новосибирске увольняют директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича — родители и педагоги с решением Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города не согласны. Они готовят в его защиту официальные письма к мэру, губернатору и полпреду с требованием оставить Пяткевича руководителем учреждения. Защитники недовольны тем, что кресло директора отдают Алексею Подкорытному, который 17 лет прожил в Америке. «Мы сегодня пришли и узнали эту новость. Преподавательский состав возмущён всем происходящим. Ставят на должность человека, который никогда не занимал руководящую должность. <...> Все возмущены. Родителей подтряхивает. Когда всё нормально, зачем нужны перемены? <...> Тем более [новый директор] в Америке, получается, занимался, обучался», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна, мама одного из учеников школы.

По её словам, под обращением к мэру, губернатору и полпреду собрали более 150 подписей — и родители, и педагоги против назначения нового директора. В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска подтвердили, что планируют отправить в отставку Пяткевича. «У этой школы один из лучших директоров наших музыкальных школ — Пяткевич Евгений Михайлович. Очень заслуженный, очень уважаемый. Ему сейчас 70 лет, поэтому мы как раз с ним провели переговоры о том, что он остаётся работать в этой школе заместителем, потому что мы понимаем заслуги его действительно перед школой и хотим, чтобы он дальше продолжал оставаться в этой школе. И просто назначаем нового директора», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Она уверяет, что Пяткевич согласен на такую ротацию. «Он абсолютно нормально это воспринял. <...> Взрослый человек, и он сейчас лечится, и ему нужно больше времени заниматься собой. <...> Подкорытов [будет назначен], потому что мы действительно хотим, чтобы в наши школы приходили с новыми впечатлениями и образованием <...> Мы хотели, чтобы человек вот с таким международным образованием, один из лучших пианистов и в том числе и преподавателей, мог бы работать в нашей музыкальной школе», — добавила начальник департамента.

Терешкова надеется, что на этой неделе они смогут представить нового директора коллективу и родителям. Евгений Пяткевич отрицает, что согласился стать заместителем нового директора. «А зачем мне быть заместителем у такого человека? Я не согласен, что ставят человека в тысячу раз слабее. Без образования совершенно. <...> Ни одного замечания за вот эти прошедшие годы я не получил. Кроме благодарности ничего не было», — рассказал корреспонденту НГС директор Детской музыкальной школы № 2 Евгений Пяткевич. Он добавил, что действительно весной перенёс серьёзную операцию, но при этом чувствует себя нормально и хочет продолжать работать. «Лучше бы я умер. <...> Ведь он придёт — он же загубит здесь всё. Сегодня преподаватели сказали — половина сразу уволится <...> Это целенаправленный развал культуры — бьют по лучшим местам», — добавил Пяткевич. Алексей Подкорытов заверил НГС, что справится с новой должностью. «Я вернулся в свой родной город. Готов поделиться опытом, приобрести опыт, готов выслушать коллег, готов к переговорам. Ничего рушить или, знаете, делать необдуманные шаги — это не приветствую», — рассказал Подкорытов.