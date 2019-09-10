Пассажиры Boeing 737, прервавшего взлёт после разгона, вылетели из Новосибирска на том же самолёте

Из аэропорта Толмачёво вылетел рейс авиакомпании S7 в Москву — перед взлётом в самолёте сработала сигнализация на одной из дверей и судно экстренно затормозило.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 182 вылетел из аэропорта в московский аэропорт Домодедово сегодня в 18:36, свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com. Первоначально он должен был вылететь в 15:30, но из-за сработавшей сигнализации взлёт отложили.

На рейс поставили тот же самый самолёт, который прервал взлёт днём во вторник, сообщил корреспонденту НГС один из пассажиров. При первой попытке взлететь самолёт начало трясти, утверждает он.