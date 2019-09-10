Пассажиры Boeing 737, прервавшего взлёт после разгона, вылетели из Новосибирска на том же самолёте

Самолёт вылетел спустя три часа из-за сработавшей сигнализации
Фото: читатель НГС
Из аэропорта Толмачёво вылетел рейс авиакомпании S7 в Москву — перед взлётом в самолёте сработала сигнализация на одной из дверей и судно экстренно затормозило.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 182 вылетел из аэропорта в московский аэропорт Домодедово сегодня в 18:36, свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com. Первоначально он должен был вылететь в 15:30, но из-за сработавшей сигнализации взлёт отложили.
На рейс поставили тот же самый самолёт, который прервал взлёт днём во вторник, сообщил корреспонденту НГС один из пассажиров. При первой попытке взлететь самолёт начало трясти, утверждает он.
«Разгонялся самолёт как обычно, скорость уже большая была. Потом резко в два или три этапа началось прямо резкое торможение. Самолёт затрясло. Двигатели заглушили, капитан извинился. И мы минут 15 просто сидели в самолёте. Страшно не было, никто не паниковал. Просто неприятно и было ожидание того, что полоса закончилась. Затем нас отбуксировали обратно к аэропорту», — рассказал пассажир подробности происшествия.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать трудности с вылетом рейса 182.
В пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры подтвердили, что в самолёте действительно сработала сигнализация, и уточнили, что самолёт начал тормозить на скорости 233 км/ч. На борту при этом находилось 167 пассажиров.