15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в жёстком ДТП с «Тойотой» в Кировском районе

Сегодня днём, 10 сентября, в Кировском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: молодая пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с «Тойотой» в жилмассиве «Просторный».



Мотоцикл и Toyota Prius с 33-летней беременной женщиной за рулём столкнулись в 15:30 на перекрёстке улиц Виктора Шевелёва и Александра Чистякова, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Он уточнил, что в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. По предварительной информации, погибшей было 15 лет — так же, как и водителю мотоцикла. У подростков не оказалось с собой документов, о их возрасте автоинспекторам сообщили местные жители, которые знают участников ДТП, пояснил Владислав Савченков.