15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в жёстком ДТП с «Тойотой» в Кировском районе

В ДТП погибла пассажирка мотоцикла — по предварительным данным, девушке было 15 лет
Фото: ГИБДД Новосибирска
Сегодня днём, 10 сентября, в Кировском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: молодая пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с «Тойотой» в жилмассиве «Просторный».
Мотоцикл и Toyota Prius с 33-летней беременной женщиной за рулём столкнулись в 15:30 на перекрёстке улиц Виктора Шевелёва и Александра Чистякова, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Он уточнил, что в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. По предварительной информации, погибшей было 15 лет — так же, как и водителю мотоцикла. У подростков не оказалось с собой документов, о их возрасте автоинспекторам сообщили местные жители, которые знают участников ДТП, пояснил Владислав Савченков.
По его данным, после аварии мотоциклиста увезла скорая помощь — информацию о его травмах в Госавтоинспекции уточняют. Также врачи забрали для осмотра и водителя «Тойоты».
«На месте работают экипажи ГИБДД», — сообщил Владислав Савченков.
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В конце августа похожее ДТП случилось на улице Первомайской: водитель мопеда погиб в столкновении с китайским грузовиком.