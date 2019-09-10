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Происшествия

15-летняя пассажирка мотоцикла погибла в жёстком ДТП с «Тойотой» в Кировском районе

Смертельная авария случилась в жилмассиве «Просторный»

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В ДТП погибла пассажирка мотоцикла — по предварительным данным, девушке было 15 лет

Фото: ГИБДД Новосибирска

Сегодня днём, 10 сентября, в Кировском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: молодая пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с «Тойотой» в жилмассиве «Просторный». 

Мотоцикл и Toyota Prius с 33-летней беременной женщиной за рулём столкнулись в 15:30 на перекрёстке улиц Виктора Шевелёва и Александра Чистякова, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Он уточнил, что в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. По предварительной информации, погибшей было 15 лет — так же, как и водителю мотоцикла. У подростков не оказалось с собой документов, о их возрасте автоинспекторам сообщили местные жители, которые знают участников ДТП, пояснил Владислав Савченков.

По его данным, после аварии мотоциклиста увезла скорая помощь — информацию о его травмах в Госавтоинспекции уточняют. Также врачи забрали для осмотра и водителя «Тойоты».

«На месте работают экипажи ГИБДД», — сообщил Владислав Савченков.

За рулём «Тойоты» была беременная женщина — её увезли врачи скорой помощи

За рулём «Тойоты» была беременная женщина — её увезли врачи скорой помощи

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди попавших в эту аварию есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

В конце августа похожее ДТП случилось на улице Первомайской: водитель мопеда погиб в столкновении с китайским грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    вопрос
    10 сен 2019 в 17:32

    Жаль девушку, но каким местом думали родители когда покупали мотоцикл малолетке? Или они думали, что он на нем ездить не будет, а только делать селфи с подругами и друзьями?

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 17:37

    на моцыке ганять можно хоть в 10 лет, главное не врезаться ни во что. В СССР гоняли и ничё и не только на деревне. И никто мне не указ

    10 сен 2019 в 17:35

    В 15 лет мозгов еще нет и чувства опасности тоже. Тут целиком вина на родителях, которые купили смертельную игрушку подростку.