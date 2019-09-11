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Недвижимость

Над Ипподромской построят 25-этажный дом

Он появится рядом с долгостроем на Тополёвой

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Территория будущей новостройки вплотную граничит с долгостроем на Тополёвой, 5

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска компания «ЮТН Строй-2» построит жилую высотку — разрешение на строительство застройщик получил в начале месяца, оно опубликовано на муниципальном портале.

Согласно документу, 25-этажное здание с двумя подземными этажами построят на месте хозяйственного корпуса между строящимся зданием на Тополёвой, 5 и небольшим административным зданием на Тополёвой, 9/2. В доме будет 199 квартир, большая часть — 89 квартир — однокомнатные. На подземной парковке проектом предусмотрели 74 машино-места.

Техники на участке пока нет, а здание хозяйственного корпуса и асфальт на площадке сравнительно новые

Техники на участке пока нет, а здание хозяйственного корпуса и асфальт на площадке сравнительно новые

Основной совладелец компании «ЮТН Строй-2» — новосибирский девелопер Владислав Крючков. Он также совладеет группой «СибирьИнвест». В группе сообщили, что пока не готовы комментировать новый проект, и пообещали рассказать подробности позже.

Новый дом появится непосредственно рядом с затянувшейся стройкой комплекса апартаментов Pool House ГК «НСК» — сдать его планировали ещё в 2015 году. Отметим, что четверть компании «ЮТН Строй-2», по данным «Контур.Фокус», принадлежит владельцу группы «НСК» Сергею Степанову.

Кроме них активное строительство в этом районе ведёт компания «АКД» — в комплексе «Оазис» сейчас возводят три дома.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Бывший ИП
    11 сен 2019 в 08:25

    Где школы ? Где сады?
    Уважаемый мэр, мы так и будем строить дома без строительства инфраструктуры?

    Метро Октябрьская куча новых высоток, где новые школы? Где новые сады?
    У наших правителей есть принципы какие-либо?

    Макросс
    11 сен 2019 в 08:39

    Этого крючкова да на крючок за такое уродование городской среды! Лишь бы впихнуть, продать и свалить с деньгами на отдых.

    11 сен 2019 в 09:07

    А чё не пятидесяти этажный?!? Ведь МОЖНО же!! Гарант разрешил.