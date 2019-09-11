Над Ипподромской построят 25-этажный дом

Территория будущей новостройки вплотную граничит с долгостроем на Тополёвой, 5
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска компания «ЮТН Строй-2» построит жилую высотку — разрешение на строительство застройщик получил в начале месяца, оно опубликовано на муниципальном портале.
Согласно документу, 25-этажное здание с двумя подземными этажами построят на месте хозяйственного корпуса между строящимся зданием на Тополёвой, 5 и небольшим административным зданием на Тополёвой, 9/2. В доме будет 199 квартир, большая часть — 89 квартир — однокомнатные. На подземной парковке проектом предусмотрели 74 машино-места.
Основной совладелец компании «ЮТН Строй-2» — новосибирский девелопер Владислав Крючков. Он также совладеет группой «СибирьИнвест». В группе сообщили, что пока не готовы комментировать новый проект, и пообещали рассказать подробности позже.
Новый дом появится непосредственно рядом с затянувшейся стройкой комплекса апартаментов Pool House ГК «НСК» — сдать его планировали ещё в 2015 году. Отметим, что четверть компании «ЮТН Строй-2», по данным «Контур.Фокус», принадлежит владельцу группы «НСК» Сергею Степанову.
Кроме них активное строительство в этом районе ведёт компания «АКД» — в комплексе «Оазис» сейчас возводят три дома.