Над Ипподромской построят 25-этажный дом

На улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска компания «ЮТН Строй-2» построит жилую высотку — разрешение на строительство застройщик получил в начале месяца, оно опубликовано на муниципальном портале.



Согласно документу, 25-этажное здание с двумя подземными этажами построят на месте хозяйственного корпуса между строящимся зданием на Тополёвой, 5 и небольшим административным зданием на Тополёвой, 9/2. В доме будет 199 квартир, большая часть — 89 квартир — однокомнатные. На подземной парковке проектом предусмотрели 74 машино-места.

