В правительстве Новосибирской области опровергли информацию о нашествии медведей

За этот сезон в Новосибирской области застрелили трёх медведей, которые пришли к людям
Фото: И. Нечаев / РИА Новости
В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области прокомментировали вирусное видео с несколькими медвежатами, которых якобы видели возле Северного объезда.
По словам заместителя министра — начальника управления по охране животного мира Петра Гоги, видео снято не в Новосибирской области.
«Это 100%. У нас такого количества [медведей в одном месте] никогда не наблюдалось», — сообщил Пётр Гога.
Ранее новосибирцы начали рассылать друг другу сообщения о большой численности бурых медведей — в соцсетях утверждают, что хищников заметили около посёлка Кудряшовский и Северного объезда под Новосибирском. В частности, в редакцию НГС несколько человек прислали одинаковое видео, на котором запечатлён десяток медвежат.
Пётр Гога заверил, что в Новосибирской области нашествие медведей не наблюдается. В этом сезоне в населённые пункты забредали только отдельные особи — их либо прогоняли, либо отстреливали с официального разрешения властей. Всего в период с мая по август под отстрел попали три медведя.
«Это уже в тех случаях, когда они уже нападали на домашних животных — тогда нам поступает письмо от главы районной администрации, и мы выдаём [разрешения на добычу] в целях регулирования, создаём бригады, и они занимаются отстрелом», — рассказал корреспонденту НГС начальник областного управления по охране животного мира.
По его словам, под отстрел, как правило, попадают старые больные животные — они приходят к населённым пунктам, поскольку не могут добыть себе пропитание другим способом. Одного такого медведя добыли в Тогучинском районе — больной зверь разорял пасеку. Ещё по одной особи застрелили в Новосибирском районе и Коченёво. Также медведей в этом сезоне видели в Кыштовке и Северном районе, специалисты выдали разрешения на их добычу, но хищники успели уйти.
Пётр Гога добавил, что в управлении по охране животного мира держат ситуацию под контролем и сразу же реагируют на сообщения о медведях. Даже когда недалеко от населённых пунктов замечают медвежьи следы, специалисты выезжают на место для осмотра.
Накануне рыбаки заметили следы медведя рядом с деревней под Новосибирском — ученые считают, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров. А на Михайловской набережной недавно запретили дразнить медведей — такое необычное требование включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».