В правительстве Новосибирской области опровергли информацию о нашествии медведей

Ранее новосибирцы начали рассылать друг другу сообщения о большой численности бурых медведей — в соцсетях утверждают, что хищников заметили около посёлка Кудряшовский и Северного объезда под Новосибирском. В частности, в редакцию НГС несколько человек прислали одинаковое видео, на котором запечатлён десяток медвежат .

Пётр Гога заверил, что в Новосибирской области нашествие медведей не наблюдается. В этом сезоне в населённые пункты забредали только отдельные особи — их либо прогоняли, либо отстреливали с официального разрешения властей. Всего в период с мая по август под отстрел попали три медведя.



«Это уже в тех случаях, когда они уже нападали на домашних животных — тогда нам поступает письмо от главы районной администрации, и мы выдаём [разрешения на добычу] в целях регулирования, создаём бригады, и они занимаются отстрелом», — рассказал корреспонденту НГС начальник областного управления по охране животного мира.



По его словам, под отстрел, как правило, попадают старые больные животные — они приходят к населённым пунктам, поскольку не могут добыть себе пропитание другим способом. Одного такого медведя добыли в Тогучинском районе — больной зверь разорял пасеку. Ещё по одной особи застрелили в Новосибирском районе и Коченёво. Также медведей в этом сезоне видели в Кыштовке и Северном районе, специалисты выдали разрешения на их добычу, но хищники успели уйти.

