Разогнавшийся до 233 км/ч самолёт экстренно отменил взлёт в аэропорту Толмачёво

В самолёте сработала сигнализация — после прерванного взлёта его отбуксировали на стоянку
Фото: читатель НГС
В аэропорту Толмачёво экстренно прервал взлёт рейс S7 из Новосибирска в Москву — перед отрывом от земли сработала сигнализация разгерметизации.
Об этом в редакцию НГС сообщил пассажир рейса, попросивший об анонимности.
«Рейс S7 182 перед отрывом от земли выполнил экстренное торможение. В Толмачёво, 15 минут назад. Капитан извинился. Просто сидим в самолёте, двигатели заглушили. Нас отбуксировали обратно к аэропорту», — написал читатель, прислав фотографии из самолёта.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 182 должен был вылететь в 15:30 в Московский аэропорт Домодедово.
Позднее читатель дополнил, что капитан корабля сообщил о сработавшей сигнализации разгерметизации одной из дверей самолёта. «Стюардесса сказала шёпотом, что сейчас из самолёта начнут выводить людей, так как на расследование нужно будет два часа», — поделился он.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры, в самолёте действительно сработала сигнализация.
«Мы сейчас уточняем эту информацию. Самолёт только что закончил посадку и выполнил руление к стоянке. На скорости в 126 узлов (около 233 км/ч. — Прим. ред.) он прервал взлёт. Сейчас устанавливают причину: была ли это неисправность или просто сработала сигнализация», — рассказали в прокуратуре.
В конце марта в Толмачёво экстренно приземлился пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай — у одного из пассажиров на борту случился инсульт. Его спасли новосибирские медики.