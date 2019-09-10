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Разогнавшийся до 233 км/ч самолёт экстренно отменил взлёт в аэропорту Толмачёво

В самолёте сработала сигнализация

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В самолёте сработала сигнализация — после прерванного взлёта его отбуксировали на стоянку

Фото: читатель НГС

В аэропорту Толмачёво экстренно прервал взлёт рейс S7 из Новосибирска в Москву — перед отрывом от земли сработала сигнализация разгерметизации.

Об этом в редакцию НГС сообщил пассажир рейса, попросивший об анонимности.

«Рейс S7 182 перед отрывом от земли выполнил экстренное торможение. В Толмачёво, 15 минут назад. Капитан извинился. Просто сидим в самолёте, двигатели заглушили. Нас отбуксировали обратно к аэропорту», — написал читатель, прислав фотографии из самолёта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 182 должен был вылететь в 15:30 в Московский аэропорт Домодедово.

Позднее читатель дополнил, что капитан корабля сообщил о сработавшей сигнализации разгерметизации одной из дверей самолёта. «Стюардесса сказала шёпотом, что сейчас из самолёта начнут выводить людей, так как на расследование нужно будет два часа», — поделился он.

Через несколько минут людей действительно вывели из самолёта — теперь они будут ждать новый борт

Через несколько минут людей действительно вывели из самолёта — теперь они будут ждать новый борт

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры, в самолёте действительно сработала сигнализация. 

«Мы сейчас уточняем эту информацию. Самолёт только что закончил посадку и выполнил руление к стоянке. На скорости в 126 узлов (около 233 км/ч. — Прим. ред.) он прервал взлёт. Сейчас устанавливают причину: была ли это неисправность или просто сработала сигнализация», — рассказали в прокуратуре.

В конце марта в Толмачёво экстренно приземлился пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай — у одного из пассажиров на борту случился инсульт. Его спасли новосибирские медики.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    10 сен 2019 в 16:29

    а чем не устроило первоначальное название статьи? "Самолёт экстренно прервал взлёт в аэропорту Толмачёво" интриги не хватало? добавьте тогда еще больше жести, жести! жести!!!!!

    Андрей
    10 сен 2019 в 16:33

    Я бы наверное помер от страха, да и завтрак явно оказался бы на коленях от торможений на такой скорости. Кстати вроде есть определённая скорость, после которой прервать взлёт уже невозможно.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 16:23

    Героя будут давать пилотам?