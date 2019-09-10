Разогнавшийся до 233 км/ч самолёт экстренно отменил взлёт в аэропорту Толмачёво

В аэропорту Толмачёво экстренно прервал взлёт рейс S7 из Новосибирска в Москву — перед отрывом от земли сработала сигнализация разгерметизации.

Об этом в редакцию НГС сообщил пассажир рейса, попросивший об анонимности.

«Рейс S7 182 перед отрывом от земли выполнил экстренное торможение. В Толмачёво, 15 минут назад. Капитан извинился. Просто сидим в самолёте, двигатели заглушили. Нас отбуксировали обратно к аэропорту», — написал читатель, прислав фотографии из самолёта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 182 должен был вылететь в 15:30 в Московский аэропорт Домодедово.