Водителя почтовой машины накажут за матерную наклейку на бампере

По словам руководителя направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» филиала ФГУП «Почта России» Галины Гордеенко, теперь водителя ждёт серьёзное наказание за матерный стикер.

Фотографию автомобиля почты с матерным стикером опубликовал сегодня утром новосибирский правозащитник Дмитрий Петров. Он заметил автомобиль на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой.

Автомобиль новосибирского отделения «Почты России» с нецензурной наклейкой на заднем бампере сфотографировали жители Новосибирска — теперь водителя могут уволить.

«К водителю, допустившему грубое нарушение корпоративной этики, будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения. Служебный автомобиль уже приведен в соответствие с фирменным стилем предприятия. Все водители филиала и контролёры на линии дополнительно проинструктированы о недопустимости повторения подобных ситуаций», — говорит Гордеенко.

В конце августа полиция начала разыскивать человека, оставившего матерную надпись, оскорбляющую президента России Владимира Путина, прямо перед зданием городской администрации в Бердске.