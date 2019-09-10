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Еда

В новосибирском ТЦ открылся кофейный дискаунтер — клон известной израильской сети

В заведении красноярского предпринимателя почти всё стоит 69 рублей

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Заведение открылось в зоне фуд-корта ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Фото: Стас Соколов / НГС

Заведение под названием Fixopresso начало работать в «Галерее Новосибирск» на прошлой неделе. В нем почти все позиции имеют одинаковую цену — 69 рублей. По наблюдению корреспондента НГС, это первая в Новосибирске попытка открыть кофейню в формате дискаунтера.

Заведение Fixopresso заняло пространство под эскалатором в зоне фуд-корта. До этого здесь работала точка концепции Carbonara. Основная особенность кофейни состоит в том, что практически все позиции в меню имеют одинаковую цену — 69 рублей. Столько стоят и основные кофейные напитки, и сэндвичи с салатами, и десерты. Лишь несколько напитков не уложились в эти ценовые рамки — например раф-кофе или какао стоят 99 рублей.

В самом заведении рассказали, что точка начала работать «только на прошлой неделе». Судя по чеку, который отдали в Fixopresso при покупке, кофейня принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска Елене Мкртчан. По данным «Контур.Фокус», также Мкртчан принадлежат заведения в Красноярске под названиями «Сбарро», «Восточный базар» и «Синнабон».

Чашка эспрессо и торт «Красный бархат» в Fixopresso обошлись в 138 рублей (в бумажном стакане — вода, которую дают к эспрессо)

Чашка эспрессо и торт «Красный бархат» в Fixopresso обошлись в 138 рублей (в бумажном стакане — вода, которую дают к эспрессо)

Fixopresso выглядит как клон известной израильской сети Cofix. По данным сайта cofix.ru, в России у неё уже 135 заведений в 4 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Иркутске. В Cofix, впрочем, цены ещё ниже — в заведениях сети в Санкт-Петербурге, например, фиксированная цена на большую часть ассортимента равна 60 рублям.

69 рублей — довольно низкая цена для Новосибирска. Например, в демократичной сети Kuzina цены на кофе начинаются с 75 рублей. Тем не менее в заведениях, расположенных в удалённых районах, цены могут быть и ниже. Например, в открытой в августе кофейне «Мята и Корица» эспрессо стоит 50 рублей, а в сети «Подорожник — Доступная кофейня» цены на кофейные напитки начинаются от 39 рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    пенсионерка
    10 сен 2019 в 19:14

    Дорого. Готовлю дома сама пирожные, использую только Советские рецепты. И дешевле и вкуснее

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 19:22

    нормальный по вкусу кофе (лучше чем в Кузине) в макдональдсе и KFC стоят в районе 50-60 р

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 19:16

    Сильно дёшево, режимные могут брагой скинуться и один кофеек себе купить, а этого им нельзя, запрещено.