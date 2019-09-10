В новосибирском ТЦ открылся кофейный дискаунтер — клон известной израильской сети

Заведение под названием Fixopresso начало работать в «Галерее Новосибирск» на прошлой неделе. В нем почти все позиции имеют одинаковую цену — 69 рублей. По наблюдению корреспондента НГС, это первая в Новосибирске попытка открыть кофейню в формате дискаунтера.



Заведение Fixopresso заняло пространство под эскалатором в зоне фуд-корта. До этого здесь работала точка концепции Carbonara. Основная особенность кофейни состоит в том, что практически все позиции в меню имеют одинаковую цену — 69 рублей. Столько стоят и основные кофейные напитки, и сэндвичи с салатами, и десерты. Лишь несколько напитков не уложились в эти ценовые рамки — например раф-кофе или какао стоят 99 рублей.

