«Дорогами занимаются дилетанты»: инструктор по вождению — о дорожных знаках и разметке Новосибирска

В Новосибирске множество знаков закрыты от водителей листвой
Фото: Сергей Воронов
В нашем городе несколько ведомств отвечают за организацию дорожного движения. И люди, работающие в них, наверняка стараются сделать нахождение новосибирцев на дороге безопаснее и комфортнее. И тут возникает непонятный момент: откуда тогда у нас появляются знаки, надёжно прикрытые деревьями, или другими знаками, или даже киосками? Почему на дорогах водителям предлагают развернуться в бетонный блок?
Вопросов много. Предлагаю прогуляться по Новосибирску, посмотреть самые последние нововведения на дороге и оценить эффективную работу дорожных служб на наше благо. И начинаем с целой серии знаков, прикрытых листвой и другими помехами. Большинство из них находится, например, рядом с Сибирским государственным университетом геосистем и технологий.
Дорожные знаки у нас стоят как попало. Иногда это доходит до абсурда. Например, на Мочищенском шоссе дорожники предлагают водителям разворачиваться прямо в бетонное ограждение.
Видимо, у нас особо любят направлять людей в бетонные блоки, причём не только водителей, но и пешеходов, как, например, на улице Широкая. С начала лета людям предлагают переходить дорогу прямо в ограждение, не предусмотрено альтернативного пути.
Часто разметка предлагает водителям нарушать закон. На Вокзальной магистрали дорожная разметка позволяет сделать разворот там, где это запрещено правилами дорожного движения — напротив остановки общественного транспорта.
Сплошная разметка мешает парковаться и разворачиваться не только машинам, но и автобусам. Например, к Монументу славы теперь спокойно не подъехать туристическим автобусам — хотя знак, предлагающий для них парковку, остался. А как им это делать — с нарушением ПДД?
Иногда знаки и разметка никак друг с другом не согласовываются. Например, на Октябрьском мосту знаки обозначают, что на двухполосной дороге появляется третья полоса. Но при этом на всём протяжении с правого берега на левый у нас разметка определяет движение автомобилей в три ряда.
Обучая людей безопасному управлению автомобилем, сложно бывает им объяснить, почему те, кто отвечает за организацию дорожного движения, не могут обеспечить водителям и пешеходам понятную и безопасную обстановку на дороге. Постоянно сообщаю на сайт «Мой Новосибирск» о недостатках на дороге и получаю ответы о том, что их устранят. Но обычно исправляют не более 10% от направленных обращений. А теперь и совсем перестали давать ответы.
Создаётся впечатление, что нашими дорогами занимаются дилетанты — люди, которые не только не знают правил дорожного движения, но и далеки от элементарной логики. Такое ощущение, что их главная задача — максимально усложнить жизнь и автомобилистам, и пешеходам.
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