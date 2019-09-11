«Дорогами занимаются дилетанты»: инструктор по вождению — о дорожных знаках и разметке Новосибирска

В нашем городе несколько ведомств отвечают за организацию дорожного движения. И люди, работающие в них, наверняка стараются сделать нахождение новосибирцев на дороге безопаснее и комфортнее. И тут возникает непонятный момент: откуда тогда у нас появляются знаки, надёжно прикрытые деревьями, или другими знаками, или даже киосками? Почему на дорогах водителям предлагают развернуться в бетонный блок?

Вопросов много. Предлагаю прогуляться по Новосибирску, посмотреть самые последние нововведения на дороге и оценить эффективную работу дорожных служб на наше благо. И начинаем с целой серии знаков, прикрытых листвой и другими помехами. Большинство из них находится, например, рядом с Сибирским государственным университетом геосистем и технологий.



Часто знаки перекрывают друг друга. Как, например, на улице Петропавловской Фото: Сергей Воронов

Листва почти полностью закрыла справа знак пешеходного перехода Фото: Сергей Воронов

По улице Максима Горького за перекрёстком с улицей Советская от нас прячут знак, запрещающий остановку. Надеюсь, что без злого умысла Фото: Сергей Воронов

Знак «Пешеходный переход» спрятался за киоском. Еле виден со второй полосы Фото: Сергей Воронов

Дорожные знаки у нас стоят как попало. Иногда это доходит до абсурда. Например, на Мочищенском шоссе дорожники предлагают водителям разворачиваться прямо в бетонное ограждение.



Обратите внимание на знак справа. Водителям предлагают интересное место для разворота — в бетонные ограждения Фото: Сергей Воронов

Видимо, у нас особо любят направлять людей в бетонные блоки, причём не только водителей, но и пешеходов, как, например, на улице Широкая. С начала лета людям предлагают переходить дорогу прямо в ограждение, не предусмотрено альтернативного пути.



В бетонные блоки отправляют не только водителей, но и пешеходов Фото: Сергей Воронов

Часто разметка предлагает водителям нарушать закон. На Вокзальной магистрали дорожная разметка позволяет сделать разворот там, где это запрещено правилами дорожного движения — напротив остановки общественного транспорта.



На Вокзальной магистрали разметка позволяет развернуться прямо напротив остановки Фото: Сергей Воронов

Сплошная разметка мешает парковаться и разворачиваться не только машинам, но и автобусам. Например, к Монументу славы теперь спокойно не подъехать туристическим автобусам — хотя знак, предлагающий для них парковку, остался. А как им это делать — с нарушением ПДД?



К Монументу славы теперь через сплошную линию не припарковаться, хотя знак, предлагающий парковку для туристических автобусов, остался

Фото: Сергей Воронов

Иногда знаки и разметка никак друг с другом не согласовываются. Например, на Октябрьском мосту знаки обозначают, что на двухполосной дороге появляется третья полоса. Но при этом на всём протяжении с правого берега на левый у нас разметка определяет движение автомобилей в три ряда.



Что хотят сказать водителям на Октябрьском мосту знаками, обозначающими, что на двухполосной дороге появляется третья полоса? На всём протяжении разметка определяет движение автомобилей в три ряда Фото: Сергей Воронов

Обучая людей безопасному управлению автомобилем, сложно бывает им объяснить, почему те, кто отвечает за организацию дорожного движения, не могут обеспечить водителям и пешеходам понятную и безопасную обстановку на дороге. Постоянно сообщаю на сайт «Мой Новосибирск» о недостатках на дороге и получаю ответы о том, что их устранят. Но обычно исправляют не более 10% от направленных обращений. А теперь и совсем перестали давать ответы.

Создаётся впечатление, что нашими дорогами занимаются дилетанты — люди, которые не только не знают правил дорожного движения, но и далеки от элементарной логики. Такое ощущение, что их главная задача — максимально усложнить жизнь и автомобилистам, и пешеходам.



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