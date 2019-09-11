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Сергей Воронов

Инструктор по безопасному вождению
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Сергей Воронов

Инструктор по безопасному вождению

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«Дорогами занимаются дилетанты»: инструктор по вождению — о дорожных знаках и разметке Новосибирска

Сергей Воронов снял знаки, которые путают водителей и иногда заводят в тупик

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В Новосибирске множество знаков закрыты от водителей листвой

Фото: Сергей Воронов

В нашем городе несколько ведомств отвечают за организацию дорожного движения. И люди, работающие в них, наверняка стараются сделать нахождение новосибирцев на дороге безопаснее и комфортнее. И тут возникает непонятный момент: откуда тогда у нас появляются знаки, надёжно прикрытые деревьями, или другими знаками, или даже киосками? Почему на дорогах водителям предлагают развернуться в бетонный блок?

Вопросов много. Предлагаю прогуляться по Новосибирску, посмотреть самые последние нововведения на дороге и оценить эффективную работу дорожных служб на наше благо. И начинаем с целой серии знаков, прикрытых листвой и другими помехами. Большинство из них находится, например, рядом с Сибирским государственным университетом геосистем и технологий.

Часто знаки перекрывают друг друга. Как, например, на улице Петропавловской

Часто знаки перекрывают друг друга. Как, например, на улице Петропавловской

Листва почти полностью закрыла справа знак пешеходного перехода&nbsp;

Листва почти полностью закрыла справа знак пешеходного перехода 

По улице Максима Горького за перекрёстком с улицей Советская от нас прячут знак, запрещающий остановку. Надеюсь, что без злого умысла

По улице Максима Горького за перекрёстком с улицей Советская от нас прячут знак, запрещающий остановку. Надеюсь, что без злого умысла

Знак «Пешеходный переход» спрятался за киоском. Еле виден со второй полосы

Знак «Пешеходный переход» спрятался за киоском. Еле виден со второй полосы

Дорожные знаки у нас стоят как попало. Иногда это доходит до абсурда. Например, на Мочищенском шоссе дорожники предлагают водителям разворачиваться прямо в бетонное ограждение.

Обратите внимание на знак справа. Водителям предлагают интересное место для разворота — в бетонные ограждения

Обратите внимание на знак справа. Водителям предлагают интересное место для разворота — в бетонные ограждения

Видимо, у нас особо любят направлять людей в бетонные блоки, причём не только водителей, но и пешеходов, как, например, на улице Широкая. С начала лета людям предлагают переходить дорогу прямо в ограждение, не предусмотрено альтернативного пути.

В бетонные блоки отправляют не только водителей, но и пешеходов

В бетонные блоки отправляют не только водителей, но и пешеходов

Часто разметка предлагает водителям нарушать закон. На Вокзальной магистрали дорожная разметка позволяет сделать разворот там, где это запрещено правилами дорожного движения — напротив остановки общественного транспорта.

На Вокзальной магистрали разметка позволяет развернуться прямо напротив остановки

На Вокзальной магистрали разметка позволяет развернуться прямо напротив остановки

Сплошная разметка мешает парковаться и разворачиваться не только машинам, но и автобусам. Например, к Монументу славы теперь спокойно не подъехать туристическим автобусам — хотя знак, предлагающий для них парковку, остался. А как им это делать — с нарушением ПДД?

К Монументу славы теперь через сплошную линию не припарковаться, хотя знак, предлагающий парковку для туристических автобусов, остался<br>

К Монументу славы теперь через сплошную линию не припарковаться, хотя знак, предлагающий парковку для туристических автобусов, остался

Иногда знаки и разметка никак друг с другом не согласовываются. Например, на Октябрьском мосту знаки обозначают, что на двухполосной дороге появляется третья полоса. Но при этом на всём протяжении с правого берега на левый у нас разметка определяет движение автомобилей в три ряда.

Что хотят сказать водителям на Октябрьском мосту знаками, обозначающими, что на двухполосной дороге появляется третья полоса? На всём протяжении разметка определяет движение автомобилей в три ряда

Что хотят сказать водителям на Октябрьском мосту знаками, обозначающими, что на двухполосной дороге появляется третья полоса? На всём протяжении разметка определяет движение автомобилей в три ряда

Обучая людей безопасному управлению автомобилем, сложно бывает им объяснить, почему те, кто отвечает за организацию дорожного движения, не могут обеспечить водителям и пешеходам понятную и безопасную обстановку на дороге. Постоянно сообщаю на сайт «Мой Новосибирск» о недостатках на дороге и получаю ответы о том, что их устранят. Но обычно исправляют не более 10% от направленных обращений. А теперь и совсем перестали давать ответы.

Создаётся впечатление, что нашими дорогами занимаются дилетанты — люди, которые не только не знают правил дорожного движения, но и далеки от элементарной логики. Такое ощущение, что их главная задача — максимально усложнить жизнь и автомобилистам, и пешеходам.

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      КОММЕНТАРИИ (26)

      Юла
      11 сен 2019 в 20:44

      Быть водителем в Новосибирске сложно. Городские власти вечно вставляют палки в колеса, - то разметку нанесут неправильно, то дороги не там ремонтируют, где надо, со знаками вообще только сумасшедший разберется…

      Крепыш
      11 сен 2019 в 20:42

      Можно подумать, кто-то эти знаки проверяет. Мэрии давно прфиг на состояние дорожного полотна и организацию движения. Сколько косяков было с их стороны, - со счета можно сбиться

      Фото пользователя
      11 сен 2019 в 20:51

      Знак конец ограничения в 20км/ч прям на перекрестке на втором фото вообще удивил, в чем его смысл?