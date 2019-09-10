Автоинспекторы устроили сплошную проверку автобусов на кольце у аэропорта Толмачёво

Сегодня, 10 сентября, автоинспекторы устроили облаву на водителей автобусов возле Толмачёвского кольца.

«Сегодня они с 7 часов утра до часу дня дежурили на Толмачёвском шоссе в сторону аэропорта Толмачёво. Проверяли сплошняком пассажирский транспорт и несколько грузовиков, которые с нарушениями были», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Всего за несколько часов у водителей выявлено 15 различных нарушений — нарушение режима труда и отдыха, нарушение правил перевозки пассажиров, неисправность рулевого управления, отсутствие предрейсового медосмотра, отсутствие путевого листа и страховки.