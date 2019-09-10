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Дороги и транспорт

Автоинспекторы устроили сплошную проверку автобусов на кольце у аэропорта Толмачёво

Больше 10 водителей попались на нарушениях

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Около десятка водителей автобусов попались с нарушениями 

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Сегодня, 10 сентября, автоинспекторы устроили облаву на водителей автобусов возле Толмачёвского кольца.

«Сегодня они с 7 часов утра до часу дня дежурили на Толмачёвском шоссе в сторону аэропорта Толмачёво. Проверяли сплошняком пассажирский транспорт и несколько грузовиков, которые с нарушениями были», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Всего за несколько часов у водителей выявлено 15 различных нарушений — нарушение режима труда и отдыха, нарушение правил перевозки пассажиров, неисправность рулевого управления, отсутствие предрейсового медосмотра, отсутствие путевого листа и страховки. 

В основном у водителей было по одному нарушению, у некоторых несколько. По итогам рейда около десятка водителей и должностные лица привлечены к административной ответственности.

На нарушителей составляли администратвиные протоколы

На нарушителей составляли администратвиные протоколы

Подобные рейды автоиспекторы собираются проводить в разных частях региона

Подобные рейды автоиспекторы собираются проводить в разных частях региона

В конце августа инспекторы ГИБДД проводили в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    10 сен 2019 в 16:08

    Опять кампанейщина, после убитой девушки?

    Диванный эксперт
    10 сен 2019 в 16:03

    А смысл? ну уплатят они смешные штрафы и продолжат по накатанному. Тут нужно лишать права заниматься деятельностью организацию либо ИП, а у водилы забирать ВУ лет на 5.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 16:16

    А не на кольце нельзя это им делать? Или типо засадный инстинкт движет?