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Новосибирец сфотографировал Сатурн в небе над городом

Яркая планета приблизилась к Луне — её можно было разглядеть в небе, несмотря на облака

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В небе над Новосибирском Сатурн похож на яркую звезду

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Новосибирец Денис Франчак сфотографировал в небе над городом соединение Луны и Сатурна — 8 сентября планета и спутник Земли подошли друг к другу на близкое расстояние.

Денис узнал о происходящем в небе явлении из группы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня около 16:00 МСК Луна окажется в соединении с Сатурном. Расстояние между небесными светилами составит 0,6°», — такое сообщение было 8 сентября в группе

Денис сделал снимок в 22:30, он фотографировал событие из дома на Северо-Чемском.

«Выглянул на балкон, хотя и облачно, но было видно, навел телескоп, присоединил фотоаппарат, сделал несколько кадров, немного обработал и выложил в ВК», — написал он корреспонденту НГС.

На фото Сатурн — яркая точка в правом верхнем углу

На фото Сатурн — яркая точка в правом верхнем углу

В декабре прошлого года новосибирец Денис Франчак снял в небе редкое сближение Марса и Нептуна.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    10 сен 2019 в 19:39

    Неплохо, умеют же тайваньцы телескопы делать!

    10 сен 2019 в 19:41

    Масштабно.

    10 сен 2019 в 19:38

    Ну пол-градуса ни страшна, а то как вдрабалызнуца друк в друга, во буит инфарк микарда!