Новосибирец сфотографировал Сатурн в небе над городом

Новосибирец Денис Франчак сфотографировал в небе над городом соединение Луны и Сатурна — 8 сентября планета и спутник Земли подошли друг к другу на близкое расстояние.



Денис узнал о происходящем в небе явлении из группы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня около 16:00 МСК Луна окажется в соединении с Сатурном. Расстояние между небесными светилами составит 0,6°», — такое сообщение было 8 сентября в группе

Денис сделал снимок в 22:30, он фотографировал событие из дома на Северо-Чемском.