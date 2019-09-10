Новосибирец сфотографировал Сатурн в небе над городом

В небе над Новосибирском Сатурн похож на яркую звезду
Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Новосибирец Денис Франчак сфотографировал в небе над городом соединение Луны и Сатурна — 8 сентября планета и спутник Земли подошли друг к другу на близкое расстояние.
Денис узнал о происходящем в небе явлении из группы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня около 16:00 МСК Луна окажется в соединении с Сатурном. Расстояние между небесными светилами составит 0,6°», — такое сообщение было 8 сентября в группе
Денис сделал снимок в 22:30, он фотографировал событие из дома на Северо-Чемском.
«Выглянул на балкон, хотя и облачно, но было видно, навел телескоп, присоединил фотоаппарат, сделал несколько кадров, немного обработал и выложил в ВК», — написал он корреспонденту НГС.
В декабре прошлого года новосибирец Денис Франчак снял в небе редкое сближение Марса и Нептуна.