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В новом сквере на Кошурникова поставили лавочки. Через четыре дня их увезли

Официально сквер открыли 5 сентября перед выборами

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Сквер официально открыли 5 сентября. А уже 10 сентября лавочки погрузили в машину и увезли

Фото: читательница НГС

На прошлой неделе на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер, в котором установили новые лавочки с розетками — спустя четыре дня лавочки погрузили на машину и увезли.

Сквер обустроили недалеко от станции метро «Золотая Нива».

«Сегодня пришла в сквер и увидела, что лавочек нет. В группе местной выложили видео, где их грузят на машину», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.

«Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск»

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ещё не поступил.

Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые

В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.

На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.

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    КОММЕНТАРИИ (89)

    блондинка
    10 сен 2019 в 15:16

    Может, и народу так же поступить? Выбрали мэра, а на следующий день передумали и сняли с должности? Как вам такое, мэрия?

    10 сен 2019 в 15:15

    Выборы закончились, кто надо победил.

    Владимир
    10 сен 2019 в 15:18

    Показушник мэр сработал в своем привычном стиле, пуская пыль в глаза своим избирателям. Зато он теперь победитель