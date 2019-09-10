В новом сквере на Кошурникова поставили лавочки. Через четыре дня их увезли

Сквер официально открыли 5 сентября. А уже 10 сентября лавочки погрузили в машину и увезли
Фото: читательница НГС
На прошлой неделе на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер, в котором установили новые лавочки с розетками — спустя четыре дня лавочки погрузили на машину и увезли.
Сквер обустроили недалеко от станции метро «Золотая Нива».
«Сегодня пришла в сквер и увидела, что лавочек нет. В группе местной выложили видео, где их грузят на машину», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.
«Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск»
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ещё не поступил.
Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые.
В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.
На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.