В новом сквере на Кошурникова поставили лавочки. Через четыре дня их увезли

На прошлой неделе на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер, в котором установили новые лавочки с розетками — спустя четыре дня лавочки погрузили на машину и увезли.

Сквер обустроили недалеко от станции метро «Золотая Нива».

«Сегодня пришла в сквер и увидела, что лавочек нет. В группе местной выложили видео, где их грузят на машину», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.