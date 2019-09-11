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Осень

Одевайтесь потеплее: в Новосибирск пришла прохладная погода с дождями

А за городом в ближайшую ночь будут первые заморозки

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Синоптики прогнозируют новосибирцам дождливую погоду с порывами ветра до 15 метров в секунду

Фото: Анна Золотова / НГС

Новосибирские синоптики представили прогноз на ближайшие три дня: из-за вторжения арктического воздуха погода в городе ожидается умеренно тёплой.

«Территория юго-востока Западной Сибири по-прежнему находится под воздействием северо-западных потоков, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Северо-западное вторжение прохладного арктического воздуха происходит из районов Обской губы, Салехарда, <…> и поэтому у нас в общем-то ожидается в ближайшие трое суток нежаркая погода. Осадки вероятны во все трое суток: и 11 [сентября] в городе, и 12-го ночью, днём без осадков, и 13 [сентября] тоже вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления — где-то 3–10 [метров в секунду], местами порывы до 15».

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирске ожидается +13…+15 градусов. Но при прохождении участка холодного фронта в течение дня температура немного понизится, сообщила Марина Виноградова.

По её данным, в ночь на четверг, 12 сентября, в городе будет +3…+5 градусов, в пригородах при прояснениях возможны заморозки до –2. Позже, днём, воздух в Новосибирске прогреется до +12…+14 градусов.

В пятницу, 13 сентября, ночная температура в городе ожидается на уровне +6…+8 градусов, в пригородах будет прохладнее: +3…+5. Днём синоптики, как и в четверг, прогнозируют +12…+14.

Ранее новосибирцы заметили в городе драчливых птиц с яркими воротниками — турухтаны пролетают через Новосибирск на зимовку.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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