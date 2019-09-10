Во дворе бабы Шуры, которая записала видео для Травникова, усилят охрану

В августе 89-летняя Александра Смирнова записала видеожалобу на пивной бар на улице 40 лет Комсомола, 55 в Советском районе Новосибирска — она попросила губернатора Новосибирской области Андрея Травникова закрыть заведение.

10 сентября в редакцию НГС пришёл ответ на запрос из правительства Новосибирской области. В нём говорится, что бар не нарушает закон, торгуя алкоголем.

По информации пресс-службы областного правительства, бар прошёл все проверки. Охраной объекта занимается частное охранное предприятие «Система П.Р.О.». Кнопка тревожного вызова в баре также имеется.