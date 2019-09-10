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Во дворе бабы Шуры, которая записала видео для Травникова, усилят охрану

В августе пенсионерка попросила закрыть шумную пивную — власти ответили, что это не в их силах

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89-летняя баба Шура пожаловалась губернатору на шумную пивную, из-за которой она не может спать

Фото: vk.com/naobgese, google.com/maps

В августе 89-летняя Александра Смирнова записала видеожалобу на пивной бар на улице 40 лет Комсомола, 55 в Советском районе Новосибирска — она попросила губернатора Новосибирской области Андрея Травникова закрыть заведение.

10 сентября в редакцию НГС пришёл ответ на запрос из правительства Новосибирской области. В нём говорится, что бар не нарушает закон, торгуя алкоголем.

По информации пресс-службы областного правительства, бар прошёл все проверки. Охраной объекта занимается частное охранное предприятие «Система П.Р.О.». Кнопка тревожного вызова в баре также имеется.

Видео «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

«В связи с обращением жителей <…> управляющей пивным баром Мальковской С. В. рекомендовано усилить контроль за охраной объекта и соблюдением общественного порядка на прилегающей территории, обратиться в Управление Росгвардии по Новосибирской области и отдел полиции № 10 "Советский" УМВД России по городу Новосибирску», — пояснили в ответе на запрос корреспондента НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сейчас Росгвардия ведёт переговоры с ООО «АЛЬФА-НСК», которой принадлежит бар, об охране этого объекта.

На церемонии «Народной премии НГС» другая жительница Советского района, Зоя Григорьевна Попова, больше известная как баба Зоя, пожаловалась губернатору Андрею Травникову на плохую дорогу до её дачи. Через два дня дорогу полностью отремонтировали

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    10 сен 2019 в 14:47

    Власти расписались в беспомощности перед алкашами.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 14:43

    Опасно такое охранять. Может и в челюсть прилететь.

    Точняк
    10 сен 2019 в 14:42

    Директор нашего ЧОПа уже ведёт переговоры об охране этого бара.