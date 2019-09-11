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Отопительный сезон 2019-2020

Когда потеплеют батареи? В какие дни в Новосибирске давали отопление за последние 10 лет

Уже в ближайшие дни в городе ожидаются заморозки до –2 градусов

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Отопление дадут, когда среднесуточные температуры опустятся до +8 градусов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сибирская генерирующая компания сообщила, что системы новосибирских ТЭЦ полностью готовы к началу отопительного сезона 2019–2020 годов.

По правилам дать тепло должны, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток подряд будет держаться на отметке +8 градусов. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, уже в этот четверг в городе может похолодать до –2 градусов.

Редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло начали подавать 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

Дата начала отопительного сезона в городе за последние 10 лет

Дата начала отопительного сезона в городе за последние 10 лет

В ближайшие дни на погоду в Новосибирске продолжит влиять арктический воздух, который поступает с севера. В городе ожидаются похолодание и дожди. 

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Доктор
    11 сен 2019 в 08:12

    Нужно отменить центральное отопление. Это уже не модно и это прошлый век. Нужно что бы каждый решал эту проблему самостоятельно. Новое поколение выбирает ликвидацию центрального отопления.

    Я не робот
    11 сен 2019 в 08:12

    Чтобы потом в конце сентября при +20 жариться? Спасибо, не надо.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 07:59

    Дадут не раньше 20, так как с понедельника возможно бабье лето, обещают + 20 днём