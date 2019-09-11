Когда потеплеют батареи? В какие дни в Новосибирске давали отопление за последние 10 лет

Сибирская генерирующая компания сообщила, что системы новосибирских ТЭЦ полностью готовы к началу отопительного сезона 2019–2020 годов.

По правилам дать тепло должны, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток подряд будет держаться на отметке +8 градусов. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, уже в этот четверг в городе может похолодать до –2 градусов.

Редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло начали подавать 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.