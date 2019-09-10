Прохожий сломал полицейскому челюсть рядом с Октябрьским судом

Согласно материалам уголовного дела, изначально полицейские приехали на вызов к соседнему дому № 223 на улице Тургенева — к ним обратилась женщина, которой, по её словам, угрожали в подъезде. Пока она составляла заявление, рядом с патрульной машиной стоял посторонний, который был агрессивно настроен в отношении заявительницы. Полицейские несколько раз предупредили его о том, чтобы он перестал выражаться и проявлять агрессию, но мужчина не прекращал, а после нескольких замечаний начал убегать от сотрудников полиции, описал ситуацию Никита Краев.

Инцидент, который лёг в основу этого дела, случился 6 февраля 2019 года возле дома № 250 на улице Лескова, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

По информации гособвинителя, полицейские стали преследовать беглеца и схватили под руки после того, как тот запнулся о небольшую канаву. Когда сотрудники полиции вели его обратно, им встретились двое пьяных прохожих, в числе которых был и будущий подсудимый.



Как следует из материалов дела, пьяные стали возмущаться и спрашивать, на каком основании задержан мужчина. Полицейские им объяснили и предложили тоже пойти вместе с ними. При этом будущий подсудимый, по данным прокуратуры, продолжал настаивать на том, что происходящее незаконно, а потом ударил одного из сотрудников рукой по лицу — удар пришёлся на правую сторону, в челюсть.



Согласно заключению эксперта, полицейский получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением.



«Данное повреждение оценивается как средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья», — пояснил помощник прокурора района Никита Краев.



Теперь 27-летнего мужчину судят за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

