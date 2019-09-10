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Криминал

Прохожий сломал полицейскому челюсть рядом с Октябрьским судом

За это нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы — свою вину он не признаёт

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По версии обвинения, пьяный прохожий ударил полицейского в челюсть возле дома на улице Лескова

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, google.com/maps

Сегодня, 10 сентября, Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о сломанной челюсти полицейского.

Инцидент, который лёг в основу этого дела, случился 6 февраля 2019 года возле дома № 250 на улице Лескова, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Согласно материалам уголовного дела, изначально полицейские приехали на вызов к соседнему дому № 223 на улице Тургенева — к ним обратилась женщина, которой, по её словам, угрожали в подъезде. Пока она составляла заявление, рядом с патрульной машиной стоял посторонний, который был агрессивно настроен в отношении заявительницы. Полицейские несколько раз предупредили его о том, чтобы он перестал выражаться и проявлять агрессию, но мужчина не прекращал, а после нескольких замечаний начал убегать от сотрудников полиции, описал ситуацию Никита Краев.

По информации гособвинителя, полицейские стали преследовать беглеца и схватили под руки после того, как тот запнулся о небольшую канаву. Когда сотрудники полиции вели его обратно, им встретились двое пьяных прохожих, в числе которых был и будущий подсудимый.

Как следует из материалов дела, пьяные стали возмущаться и спрашивать, на каком основании задержан мужчина. Полицейские им объяснили и предложили тоже пойти вместе с ними. При этом будущий подсудимый, по данным прокуратуры, продолжал настаивать на том, что происходящее незаконно, а потом ударил одного из сотрудников рукой по лицу — удар пришёлся на правую сторону, в челюсть.

Согласно заключению эксперта, полицейский получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением.

«Данное повреждение оценивается как средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья», — пояснил помощник прокурора района Никита Краев.

Теперь 27-летнего мужчину судят за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как уточнил гособвинитель Никита Краев, свою вину подсудимый не признал — он утверждает, что не предпринимал никаких действий против полицейского.

Ранее в Новосибирске завершился суд над 60-летним учителем истории и обществознания, который укусил полицейского за руку и порвал ему форму.

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применение насилия в отношении представителя властиОктябрьский районный суд

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    КОММЕНТАРИИ (56)

    Диванный эксперт
    10 сен 2019 в 14:01

    Да когда уже примут закон согласно которому сотрудник полиции сможет применять табельное без всяких разговоров в отношении агрессоров? В США всаех бы положили с одной обоймы и закрыли вопрос с несогласными.

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 14:00

    жалко парня!!!
    столько лет отсидеть придется...

    Berkov
    10 сен 2019 в 14:10

    Мне всё чаще кажется, что такая полиция нам не нужна... Даже в тексте новости: сначала кто-то ругается на женщину, а потом убегает от полицейских... а они что, задержали его или как? потом двое на улице поинтересовались по какой причине человека задерживают и опять - "предложили пройти с ними"... Что это вообще за фигня с предложили?! От предложения можно отказываться! А товарищи полицейские взяли моду "предлагать", чтобы и протокол о задержании не составлять лишний раз, и время задержания не начинало тикать, и вроде как и "предложили". А потом шьют "невыполнение законных требований полиции"... Имхо - уже за сам факт незаконных требований полицейских нужно офигенно наказывать, вплоть до посадок. Потому что иначе фигня получается - полицейский может что угодно требовать, а гражданин должен быть дофига юристом, чтобы разбираться что там законное требование, а что - незаконное и это можно не делать. Мне такая полиция не нужна.