Прохожий сломал полицейскому челюсть рядом с Октябрьским судом

По версии обвинения, пьяный прохожий ударил полицейского в челюсть возле дома на улице Лескова
Фото: Ольга Бурлакова / НГС, google.com/maps
Сегодня, 10 сентября, Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о сломанной челюсти полицейского.
Инцидент, который лёг в основу этого дела, случился 6 февраля 2019 года возле дома
Согласно материалам уголовного дела, изначально полицейские приехали на вызов к соседнему дому
По информации гособвинителя, полицейские стали преследовать беглеца и схватили под руки после того, как тот запнулся о небольшую канаву. Когда сотрудники полиции вели его обратно, им встретились двое пьяных прохожих, в числе которых был и будущий подсудимый.
Как следует из материалов дела, пьяные стали возмущаться и спрашивать, на каком основании задержан мужчина. Полицейские им объяснили и предложили тоже пойти вместе с ними. При этом будущий подсудимый, по данным прокуратуры, продолжал настаивать на том, что происходящее незаконно, а потом ударил одного из сотрудников рукой по лицу — удар пришёлся на правую сторону, в челюсть.
Согласно заключению эксперта, полицейский получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением.
«Данное повреждение оценивается как средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья», — пояснил помощник прокурора района Никита Краев.
Теперь 27-летнего мужчину судят за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Как уточнил гособвинитель Никита Краев, свою вину подсудимый не признал — он утверждает, что не предпринимал никаких действий против полицейского.
Ранее в Новосибирске завершился суд над 60-летним учителем истории и обществознания, который укусил полицейского за руку и порвал ему форму.