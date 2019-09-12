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Еда

На «Речном вокзале» открылся магазин с мороженым из водки и виски

Его продают только взрослым

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Мороженое «Секс на пляже». В его составе есть водка

Фото: Илья Калинин / НГС

В ТК «Река» у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска открылась точка c мороженым 18+ — в нём есть крепкий алкоголь.

В магазине, по словам представителя компании Alcremе Анастасии Пиванковой, 14 видов мороженого крепостью до 5 градусов; в основном оно повторяет известные коктейли с алкоголем - ликёрами, виски, ромом и водкой.

Алкогольное мороженое продают только покупателям, которым уже исполнилось 18 лет;

в продаже есть также и обычное - без алкоголя.

Представители рынка усомнились в живучести подобного формата. Владелица кафе-производства «Мастерская Джулато» Мария Красуля считает, что такое мороженое будет пользоваться спросом только во время каких-нибудь праздников или мероприятий. 

«Это на любителя. У нас люди привыкли к трём вкусам: клубничный, шоколадный и пломбир. Мы иногда такое делаем, но это должны быть какие-то тематические истории, например, Новый год. А вообще - я считаю, что это коммерчески невыгодно. <...> Да и делал это кто-то уже. И достаточно безуспешно», - заметила Мария Красуля. 

Впервые в Новосибирске мороженое для взрослых появилось в Академгородке в июне. Торговали им до конца лета возле торгового центра на улице Ильича со специальной тележки. 

В Новосибирске необычное мороженое появляется уже не первый раз. Весной 2018 года НГС рассказал о семье предпринимателей, которые готовят из мороженого роллы на ледяной сковороде. В августе 2018 года в Новосибирск завезли мороженое с коноплёй, а в конце ноября появилась новость про новосибирское мороженое в гранулах, которым заинтересовались китайцы. А в 2017 году одна из кузбасских компаний выпустила чёрное мороженое с углём

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    10 сен 2019 в 15:45

    Осталось ещё в аптеку завести водочные и коньячные таблетки , пивную мазь и винную микстуру ...

    Гость
    10 сен 2019 в 15:45

    Ай да, Локоть! Ай да, мэр! Красава, такое, мороженное!! От того мы не ходим на выборы - кредит доверия 100% имеется!

    Фото пользователя
    10 сен 2019 в 15:44

    Это хорошо, можно и мороженое скушать и выпить и по набережной нормально погулять.