На «Речном вокзале» открылся магазин с мороженым из водки и виски

Мороженое «Секс на пляже». В его составе есть водка
Фото: Илья Калинин / НГС
В ТК «Река» у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска открылась точка c мороженым 18+ — в нём есть крепкий алкоголь.
В магазине, по словам представителя компании Alcremе Анастасии Пиванковой, 14 видов мороженого крепостью до 5 градусов; в основном оно повторяет известные коктейли с алкоголем - ликёрами, виски, ромом и водкой.
Алкогольное мороженое продают только покупателям, которым уже исполнилось 18 лет;
в продаже есть также и обычное - без алкоголя.
Представители рынка усомнились в живучести подобного формата. Владелица кафе-производства «Мастерская Джулато» Мария Красуля считает, что такое мороженое будет пользоваться спросом только во время каких-нибудь праздников или мероприятий.
«Это на любителя. У нас люди привыкли к трём вкусам: клубничный, шоколадный и пломбир. Мы иногда такое делаем, но это должны быть какие-то тематические истории, например, Новый год. А вообще - я считаю, что это коммерчески невыгодно. <...> Да и делал это кто-то уже. И достаточно безуспешно», - заметила Мария Красуля.
Впервые в Новосибирске мороженое для взрослых появилось в Академгородке в июне. Торговали им до конца лета возле торгового центра на улице Ильича со специальной тележки.
В Новосибирске необычное мороженое появляется уже не первый раз. Весной 2018 года НГС рассказал о семье предпринимателей, которые готовят из мороженого роллы на ледяной сковороде. В августе 2018 года в Новосибирск завезли мороженое с коноплёй, а в конце ноября появилась новость про новосибирское мороженое в гранулах, которым заинтересовались китайцы. А в 2017 году одна из кузбасских компаний выпустила чёрное мороженое с углём.