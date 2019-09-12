На «Речном вокзале» открылся магазин с мороженым из водки и виски

В ТК «Река» у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска открылась точка c мороженым 18+ — в нём есть крепкий алкоголь.



В магазине, по словам представителя компании Alcremе Анастасии Пиванковой, 14 видов мороженого крепостью до 5 градусов; в основном оно повторяет известные коктейли с алкоголем - ликёрами, виски, ромом и водкой.

Алкогольное мороженое продают только покупателям, которым уже исполнилось 18 лет;

в продаже есть также и обычное - без алкоголя.



Представители рынка усомнились в живучести подобного формата. Владелица кафе-производства «Мастерская Джулато» Мария Красуля считает, что такое мороженое будет пользоваться спросом только во время каких-нибудь праздников или мероприятий.