Коммунальщики заявили, что готовы начать отопительный сезон в любой момент

Новосибирские коммунальщики объявили, что готовы начать отопительный сезон в любой момент — ТЭЦ готовы на 95%, в ближайшие дни все подготовительные работы завершатся.

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, добавив, что сейчас осталось подключить теплофикационное оборудование. Сейчас в городе работают три ТЭЦ.

«В августе на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 проведено 15 пусковых операций и включение в работу турбин и генераторов. ТЭЦ-2, отвечающая за теплоснабжение Ленинского и части Центрального района Новосибирска, выводит из консервации основное оборудование», — уточнили в компании.