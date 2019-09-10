Коммунальщики заявили, что готовы начать отопительный сезон в любой момент

Три городских ТЭЦ уже работают в нормальном режиме
Фото: Густаво Зырянов
Новосибирские коммунальщики объявили, что готовы начать отопительный сезон в любой момент — ТЭЦ готовы на 95%, в ближайшие дни все подготовительные работы завершатся.
Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, добавив, что сейчас осталось подключить теплофикационное оборудование. Сейчас в городе работают три ТЭЦ.
«В августе на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 проведено 15 пусковых операций и включение в работу турбин и генераторов. ТЭЦ-2, отвечающая за теплоснабжение Ленинского и части Центрального района Новосибирска, выводит из консервации основное оборудование», — уточнили в компании.
По словам главного инженера ТЭЦ-2 Сергея Чернова, с июля ТЭЦ-2 находилась на ремонте и оборудование уже начали запускать. При этом, отмечают коммунальщики, даже если ТЭЦ-2 будет остановлена, нагрузку за передачу тепла на левый берег города возьмёт на себя ТЭЦ-3.
В прошлом году отопление в квартирах новосибирцев появилось 24 сентября. В июле также стало известно, что за отопление в 2019 году придётся платить ещё на 100 рублей больше — такое решение приняла ФАС. Власти намерены защитить старые тарифы с помощью суда.